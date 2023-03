Répression contre les manifestants en France : le PTB demande une condamnation du gouvernement

Face aux répressions qui ciblent les manifestations contre la réforme des retraites en France, le Parti du Travail de Belgique demande au Premier ministre Alexander de Croo (Open Vld) et à la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR) de condamner le gouvernement français et d’exiger le respect de la liberté de manifester.

« On assiste depuis deux mois à une mobilisation historique du peuple face à la réforme des retraites. Après être passé en force via le 49.3 pour éviter un vote à l’Assemblée nationale, le gouvernement de la Première ministre Elisabeth Borne répond aux protestations par la répression et la violence », dénonce Nabil Boukili, député du parti de gauche.

« Des scènes toutes plus surréalistes les unes que les autres se succèdent chez nos voisins. On parle d’interdictions de manifester, d’interpellations et de gardes à vue arbitraires, de manifestants gazés, frappés, plaqués au sol alors qu’ils ne représentent aucune menace, d’insultes et de violences à caractère sexuel. Les vidéos qui nous arrivent sont choquantes. La liberté de manifester est un droit constitutionnel qui doit être respecté. Le gouvernement belge a, à juste titre, dénoncé la répression lors des manifestations féministes en Iran. S’il veut garder une crédibilité, il doit maintenant condamner la répression des manifestations en France, et engager le dialogue avec le gouvernement français afin d’assurer le respect des droits fondamentaux », conclut le député fédéral PTB.

La colère sociale ne retombe pas en France suite à la réforme des retraites. Alors que deux motions de méfiance seront examinées ce lundi par l’Assemblée nationale, les syndicats ont clairement fait part de leur volonté de maintenir la pression sur le gouvernement.