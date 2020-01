Réaction de Peter Mertens à la formation du nouveau gouvernement en Espagne

J'ai envoyé un message hier à Alberto Garzón et la direction d’Izqiuerda Unida (avec qui nous travaillons ensemble notamment dans la GUE) en Espagne. La situation en Espagne n'est pas facile aujourd'hui. Mais ils ont un gouvernement, et c'est plus que ce que nous pouvons dire ici. Un gouvernement dirigé par Pedro Sánchez (du PSOE) avec comme partenaire Unidas Podemos, l'alliance de gauche entre Podemos (de Pablo Iglesias) et Izquierda Unida (d'Alberto Garzón).

Les Espagnols en ont assez. De l’austérité, de la corruption, des petits jeux politiciens. Ils ont dû subir les coupes budgétaires, les mesures antisociales et antidémocratiques. Il suffit de penser à la casse de la législation du travail et à la Ley Mordaza, une loi de censure qui restreint la liberté d'expression.

Il est grand temps de revenir sur ces mesures et de concrétiser les exigences d'une large résistance populaire. Avec le mouvement des « pensionistas », la grève des femmes du 8 mars, les activistes luttant contre les expulsions, les syndicats, les antifascistes.

L'accord de coalition parle d'une fiscalité plus juste, avec une contribution plus importante des revenus les plus élevés. L'objectif avancé est de rétablir la législation du travail, de lier les pensions au coût réel de la vie et d'augmenter les pensions les plus faibles. Mais aussi garantir la liberté d'expression et d'association en abolissant la Ley Mordaza, et parvenir à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Cela se fait dans un contexte complexe de forte discipline budgétaire européenne, d'une part. Et d'une opposition de droite et d'extrême droite déchaînée en Espagne d’autre part.

Ce gouvernement fragile est confronté à la droite (Parti Populaire) et de forces plus à droite et de l’extrême droite Vox. Cette droite brutale utilise aujourd'hui toutes les moyens pour faire tomber le nouveau gouvernement. Avec beaucoup de fureur, de fake news et d'anticommunisme.

L'Espagne a un gouvernement de coalition pour la première fois depuis la dictature franquiste. Un gouvernement minoritaire, qui ne s’est mis en place que grâce à l’abstention de quelques petits partis nationalistes. Cela amène immédiatement un défi supplémentaire pour ce gouvernement : aboutir à une solution de la question catalane par le dialogue.

C'est donc tout sauf une tâche facile qu'attend Unidas Podemos. Je suis d'accord avec ce que Vincent Scheltiens écrit à ce sujet aujourd'hui dans le quotidien flamand De Standaard : « On ne choisit pas les circonstances dans lesquelles on se bat. L’extrême droite dure a le vent en poupe dans toute l'Europe - y compris chez nous. Derrière les Pyrénées, un puissant "no pasarán" a été proclamé. Il faut maintenant démontrer que les choses peuvent être faites différemment, "que sí se puede". *» Voilà donc mon message de soutien à Unidos Podemos : « Nous suivons votre démarche avec beaucoup d'intérêt et vous souhaitons tout le courage et la créativité nécessaires. »