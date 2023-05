PS et Ecolo votent contre la proposition du PTB de rendre les soins de première ligne gratuits

PS et Ecolo viennent de rejeter la proposition du PTB sur l'accessibilité des soins de première ligne au sein de la Commission Santé de la Chambre (retrouvez notre proposition de loi ici). Le PTB souhaite que les patients puissent se rendre chez le médecin généraliste, le dentiste et le kinésithérapeute sans avoir à débourser d'argent. « Le ministre Vooruit Frank Vandenbroucke, PS et Ecolo n’arrêtent pas de parler de l'accessibilité des soins, mais au moment de voter en ce sens, ils regardent ailleurs », réagit Sofie Merckx, médecin généraliste et cheffe de groupe PTB.

Dans un rapport récent, l'OMS a pointé du doigt le manque d'accessibilité de notre système de santé. En ces temps de crise du pouvoir d'achat, les signaux relatifs au report des soins médicaux méritent une attention particulière. « Les soins ne seront jamais trop accessibles », a récemment déclaré la Plate-forme flamande des patients dans une tribune.

« Notre proposition est une réponse concrète aux problèmes de l’inaccessibilité des soins dans notre pays », poursuit Sofie Merckx. « Avec notre proposition de loi, nous demandons que le patient puisse se rendre chez le médecin généraliste, le dentiste et le kinésithérapeute sans avoir à débourser d'argent. Ces derniers seront payés directement par la mutuelle par le biais du système du tiers payant. C'est déjà le cas dans bon nombres de nos pays voisins et cela correspond parfaitement à ce que préconise l'OMS. »

« Récemment, Mme Farih (CD&V) a encore prononcé un plaidoyer en faveur du système du tiers payant », souligne Sofie Merckx. « Et lors des élections de 2019, le CD&V, Vooruit, le PS, Groen et Ecolo ont fait des promesses similaires aux électeurs. Mais maintenant qu’il faut joindre l’acte à la parole, tous les partis de Vivaldi rejettent notre proposition. »

« C’est incompréhensible, poursuit Sofie Merckx. Notre proposition va dans le sens des recommandations de l’OMS. Le Réseau de lutte contre la pauvreté, la Plate-forme flamande des patients, GBO (syndicat de médecins généralistes francophones) et les maisons médicales plaident en faveur de soins de première ligne plus accessibles. La Cour des comptes et l'INAMI se sont prononcés positivement concernant cette proposition, qui a pourtant été rejetée en un claquement de doigts. »

« La santé est un droit. Quand on est malade, on doit bénéficier des meilleurs soins le plus rapidement possible », affirme Sofie Merckx. « Il n’est pas normal que dans un pays comme la Belgique, des patients doivent encore choisir entre une visite chez le kiné ou un repas chaud pour leurs enfants. En particulier en ces temps où le pouvoir d’achat de la population est si durement mis sous pression, nous devons prendre des mesures ambitieuses pour rendre les soins de santé plus accessibles. Malheureusement, les partis de la Vivaldi ne sont pas de cet avis. »