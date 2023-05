Protest with Pride | Rendez-vous le 20 mai à Bruxelles 

Nous célébrons bientôt à nouveau la Brussels Pride, la fête de la communauté LGBTQ+. Comme tous les ans, le PTB, ses organisations de jeunesse Comac et RedFox, ainsi que Mix, son organisation LGBTQ+, sont de la partie et participeront à la parade. Celle-ci débutera à 14h au Mont des Arts. Cette année, le thème de la Pride est « Protect the Protest ». Un message qui résonne particulièrement en ces temps où le droit de grève et les acquis sociaux sont menacés.

Tous les droits que nous avons aujourd’hui ont été obtenus par la lutte : sécurité sociale, droits des femmes, droit de grève, congés payés, etc. Ces droits ont fait l'objet d'une lutte, tout comme ceux que la communauté LGBTQ+ a arrachés. À la Pride, nous célébrons les droits acquis et nous poursuivons le combat.

La montée de l'extrême droite met les droits des personnes LGBTQ+ sous pression. Par exemple, en Pologne, où l'extrême droite est au pouvoir, une centaine de communes se sont déclarées « zones sans personnes LGBTQ+ » depuis 2020. Là-bas, la Pride est interdite. Même le simple fait d'évoquer ou d'approfondir la question des personnes LGBTQ+ à l'école est proscrit.

Le président hongrois, Viktor Orban, durcit la discrimination à l'encontre des personnes LGBTQ+ : l'adoption est interdite aux personnes homosexuelles et la vision traditionnelle des relations et de l'identité de genre est inscrite dans la constitution (la mère est une femme, le père est un homme).

Sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis ont décrété que licencier une personne parce qu'elle était transgenre n'était pas discriminatoire. On voit donc que, même dans des pays considérés comme « progressistes », certains droits sont loin d'être acquis. En Belgique, les idées homophobes et transphobes sont encore bien présentes. Les politiques d'extrême droite ne s’en cachent pas : ils refusent que les personnes LGBT et transgenres soient considérées comme « normales ». Et ce discours de haine engendre beaucoup de violence à l’encontre des personnes LGBTQ+.

Les droits démocratiques sont également mis sous pression dans d'autres domaines de la société. Avec son nouveau projet de loi, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), veut pouvoir interdire aux gens de manifester. L’objectif est de criminaliser les mouvements sociaux et de réprimer les manifestations. Récemment, des huissiers et des policiers ont été envoyés sur les piquets de grève de magasins Delhaize pour les disperser. La semaine dernière, 14 militants de Greenpeace ont été arrêtés lors d'une action pacifique à Zeebrugge.

L'égalité, le respect et la solidarité sont au cœur de la Pride. Ces valeurs sont des piliers de notre vision socialiste du monde. Aujourd’hui, elles sont menacées par les pressions exercées sur le droit de manifester et par la montée de l'extrême droite. Cette situation crée la division et monte les gens les uns contre les autres. Résultat : toute les personnes considérées comme « différentes » sont attaquées. Toutes celles et tous ceux qui ne rentrent pas dans le moule ou ne collent pas à l'image de la famille traditionnelle que l'extrême droite cherche à imposer. Les mouvements sociaux, les syndicats et les militants sont réduits au silence.

La communauté LGBTQ+ s’y oppose depuis des décennies, et les luttes passées prouvent qu’en étant solidaires et unis, on peut accomplir de grandes choses.

Nous ne nous laissons pas diviser sur base de la couleur de peau, du genre, de l’orientation sexuelle, etc. Nous devons rester soudés pour sauvegarder notre droit à manifester.

Rejoignez-nous pour célébrer la Pride et défendre les droits de nos concitoyens et concitoyennes, que vous fassiez ou non partie de la communauté LGBTQ+. Rendez-vous ce samedi 20 mai au Mont des Arts à Bruxelles !