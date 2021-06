Pourquoi le gouvernement wallon ne prend-il pas la pollution aux PFAS au sérieux ?

La pollution aux PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) ne se limite pas au site de 3M en Flandre. La Wallonie est également touchée par un pic important de pollution dans la Dendre, non loin de Mons. Le PTB s’est procuré des rapports de l’armée américaine qui démontrent une importante pollution aux PFAS dans la base militaire américaine de Chièvres, à cet endroit.

« Le laxisme du gouvernement wallon est incompréhensible, déclare Germain Mugemangango, chef de groupe PTB au Parlement wallon. Quand il s’agit de faire payer les travailleurs, la majorité PS-MR-Ecolo n’hésite pas à contrôler les ménages et à sanctionner. Mais pour les pollutions industrielles, la ministre de l’Environnement, l’Ecolo Céline Tellier, semble moins partisane du principe du pollueur-payeur. »

Demain, le député wallon PTB Jori Dupont questionnera la ministre Tellier sur ces pollutions. « La pollution aux PFAS est connue depuis des années en Wallonie, note-t-il. L’absence de recherche approfondie sur cette pollution montre un certain désintérêt dans l’identification des responsables. La SPAQUE est censée faire ce travail. Mais en se concentrant sur les pollutions des 18 et 19e siècles, la ministre choisit une période où beaucoup de pollueurs ont disparu. Les polluants du 20e siècle doivent aussi être correctement monitorés, et les pollueurs doivent passer à la caisse. »

Le PTB pointe la présence de l’aéroport militaire américain à Chièvres. La pollution aux PFAS est bien connue dans les aéroports militaires. En Allemagne, à 11 km de la base aérienne de Ramstein, les valeurs mesurées dans des échantillons de rivière dépassent 538 fois les normes sanitaires de l'Union européenne. Aux États-Unis, des PFAS ont été trouvées dans les eaux du sol et du robinet autour de 328 bases militaires. « Le problème est si grave pour la santé que le Pentagone a créé un site web consacré à cette problématique, précise Jori Dupont. La ministre de l’Environnement ne peut plus se cacher les yeux. Nous voulons la lumière sur la pollution autour de la base de Chièvres. »