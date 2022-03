Pfizer et BioNTech ont bien augmenté le prix du vaccin contre le Covid de plus de 60 %

La presse dévoilait lʼété dernier lʼaugmentation du prix du vaccin de Pfizer-BioNTech. Vu que les contrats passés entre ces firmes et lʼUnion européenne sont restés secrets, cela nʼavait pas été confirmé. Ce qui est chose faite depuis que la secrétaire dʼÉtat au Budget a dû livrer les documents budgétaires à la Chambre.

Sofie Merckx, médecin généraliste et cheffe du groupe PTB à la Chambre, a appris, lors de la mise à jour des budgets du gouvernement fédéral par la secrétaire dʼÉtat au Budget Eva De Bleeker, que la Belgique achètera les vaccins adaptés au variant Omicron de Pizer à 19,5 euros par dose. La Belgique prévoit d’acheter 3,9 millions de doses pour presque 76 millions dʼeuros. Cela représente 7,5 euros ou 62,5 % de plus que ce que nous avons payé pour les premiers vaccins de Pfizer-BioNTech. Cette augmentation avait été dévoilée en août par la presse mais pas confirmée car les contrats entre l’Union européenne et Pfizer sont tenus secrets. Ces soupçons sont maintenant confirmés.

« Cette augmentation de prix n'est pas justifiée, réagit Sofie Merckx. Normalement, le prix dʼun médicament baisse quand il est sur le marché depuis un certain temps. Les investissements liés au développement du premier vaccin ont été largement récompensés par les ventes dans le monde entier. Les chiffres des bénéfices en sont la preuve. Il n’y a pas eu de coûts supplémentaires qui peut raisonnablement expliquer cette hausse de prix. Pfizer et BioNTech profitent clairement de leur position de monopole qu’ils ont sur leurs vaccins pour augmenter le prix. »

Pour rappel, la technologie de l'ARNm utilisée par Pfizer, BioNTech et Moderna, a été développée dans des universités publiques. En outre, ces entreprises ont reçu des fonds publics pour produire leurs vaccins. Pfizer et BioNTech ont reçu un total de 725 millions de dollars de fonds publics, notamment de l'Allemagne et de l'Union européenne.

« Alors que lʼapparition du variant omicron signifiait une nouvelle vague de maladies, de stress et d'incertitude pour les gens, Pfizer-BioNTech y a vu l'occasion de réaliser des profits monstrueux encore plus importants. Je trouve inacceptable que ce gouvernement s'en accommode », conclut Sofie Merckx.

« J'ai été presque surprise de découvrir ce chiffre, ironise la députée. Ce gouvernement fait de son mieux pour cacher le coût des vaccins. J’ai posé à plusieurs reprises des questions sur le prix des vaccins et des pilules contre le coronavirus, mais je n'obtiens jamais de réponse. SudPresse a récemment réalisé une enquête sur les prix."C'est la croix et la bannière" pour les trouver, a résumé le journal. Eva De Bleecker avait publié en décembre 2020 les chiffres accidentellement sur Twitter. Nous sommes donc très contents de découvrir enfin ses chiffres, qui devraient être publics... »

Sofie Merckx regrette que le gouvernement refuse de faire la transparence sur nos dépenses pour les traitements contre le coronavirus. « C'est un gros problème démocratique. Mais ce n'est pas non plus une bonne approche sur le plan économique : si les pays partageaient ouvertement le montant qu'ils paient pour les vaccins, les États pourraient négocier des prix plus avantageux. »