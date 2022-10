« Nous montrons aux gens qu'ils peuvent s'en sortir, qu'il y a un avenir pour eux. C'est pourquoi nous organisons des actions dans tous les secteurs. C'est pourquoi nous avons lancé le mouvement "Enough is Enough". » C'est avec beaucoup d'enthousiasme que le syndicaliste écossais Chris Mitchell constate que la résistance de la classe travailleuse prend de plus en plus d'ampleur. Les riches toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres ? Cette époque est révolue.