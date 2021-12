On recherche : aide pour le service traduction

Le PTB s'engage en faveur d'une forte opposition de gauche sociale dans notre pays. Et ce, en plusieurs langues. Nous sommes le seul parti national en Belgique à être actif tant en Flandre, qu’en Wallonie et à Bruxelles. Cela implique un important travail de traduction. Notre équipe de traduction est composée de professionnels, de freelances et de bénévoles. Nous voulons élargir notre équipe, car plus nous sommes nombreux, plus le travail est léger pour chacun et chacune. Vous avez de l'expérience dans le domaine de la traduction et/ou de l'interprétation et souhaitez soutenir notre service traduction ? Alors vous êtes peut-être la personne que nous recherchons.