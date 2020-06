Le PTB cherche chargé·e de campagne centrée sur l’ accès aux médicaments et vaccins pour Covid-19 (h/f/x)

Le PTB recherche un-e chargé-e de campagne au niveau européen pour un projet spécifique sur l'accès aux médicaments et vaccins pour le Covid-19.

Vous trouvez que le futur vaccin et traitement du Covid-19 doit être accessible à toutes et tous. Vous avez un intérêt particulier pour la santé. Vous aimez creuser les dossiers et naviguez aisément dans le labyrinthe des institutions européennes. Vous êtes capable de traduire des questions complexes vers un large public afin de renforcer un mouvement pour la santé? Alors cette offre s'adresse à vous.

1) Tâches

Vous cartographiez, analysez et interprétez la législation et la politique européenne en matière de propriété intellectuelle (brevets, licenses), autant que l'influence des BigPharma sur cette politique, et vous en démontrez l'impact sur l'accessibilité de vaccins, traitements ou médicaments.

Vous suivez l'actualité européenne en la matière et suggérez des prises de position publiques, y inclus par rapport aux débats au sein des instances internationales dont l'OMS.

Vous interagissez intensément avec des organisations de la société civile pertinentes (p. ex. : associations, syndicats, organisations non-gouvernementales,..) tant à des fins d'analyse que de projets législatifs et réglementaires.

Vous proposez des scoops, contribuez à une communication et des briefings destinés à populariser la question et d'en informer le grand public.

Vous préparez des réponses aux questions concrètes de citoyens et entreprises sur l’état de la législation en matière de propriété intellectuelle.

Vous participez à des travaux liés à la conception, l'interprétation et l'application de propositions alternatives aux projets européens en vous basant sur des expériences concrètes dans d'autres pays ou régions.

2) Qualifications

Vous disposez d'un master en santé publique, en droit ou en sciences politiques.

Vous avez étudié le droit de la propriété intellectuelle et la politique européenne dans le cadre de vos études ou d'une expérience professionelle.

3) Profil

Vous avez une bonne compréhension des droits de la propriété intellectuelle en matière de santé publique et vous avez au moins des notions de droit européen.

Vous vous exprimez couramment et correctement au moins en français et en anglais (tant à l’oral qu’à l’écrit). Le néerlandais est un atout.

Vous avez une âme de chercheur/chercheuse perséverante

Vous avez une facilité à collaborer et développer des contacts avec d’autres acteurs

Vous apprenez vite et savez travailler de manière autonome même sous stress

4) Nous offrons

Un contrat de durée déterminée d'une année à partir de septembre 2020.

Une horaire de 19h

Une rémunération conforme au barèmes du Parlement européen

Un emploi stimulant dans un environnement institutionnel et international, mais focalisé sur la construction d’un rapport de force en faveur du droit à la santé

Vous faites partie de l'équipe européenne du PTB, sous la direction du député européen Marc Botenga.

Intéressé.e ?

Cette fonction vous intéresse ? Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à servicepersonnel@ptb.be pour lundi 6 juillet au plus tard.