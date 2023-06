Ce mercredi, le « Projet de loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III » déposé par le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) devait être discuté en commission de la Justice de la Chambre. Entre autres articles, le texte introduit dans le code pénal la possibilité pour les tribunaux d’imposer une interdiction de manifester pour une durée maximale de 6 ans à tout manifestant ou gréviste condamné. Suite à une forte mobilisation de la société civile et des syndicats, la discussion a été reportée.

« Après le premier report du vote il y a trois semaines, c’est une nouvelle victoire contre un texte dangereux au niveau démocratique, réagit Nabil Boukili, député du PTB. Dès le départ, les syndicats, la société civile et le PTB se sont opposés formellement à ce texte. J’étais encore à l’action de ce matin, et on sentait vraiment la colère et la détermination chez les centaines de personnes présentes. Vers midi, on apprenait qu’il n’y avait plus d’accord au sein de la Vivaldi. La réunion du kern s’éternisant, la commission a purement et simplement reporté les travaux. »

Pour le député marxiste, cette victoire n’aurait pas été possible sans la mobilisation massive contre ce projet : « Pour rappel, ce texte avait été validé par tout le gouvernement. C’est clair que si les travailleuses et les travailleurs, les syndicats, la société civile n’étaient pas montés au créneau, il serait passé sans grand débat. C’est la preuve qu’on peut arracher des victoires avec un rapport de force. Ce n’est pas fini : le texte doit de nouveau être discuté la semaine prochaine. Aux côtés du large mouvement social, nous contribuerons dans les semaines qui viennent à maintenir la pression pour que la majorité abandonne purement et simplement ce projet. »