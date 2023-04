Non au volet “sanction” de la réforme sur l’évaluation des enseignants

Malgré une opposition unanime des enseignants qui étaient encore plusieurs milliers hier dans la rue, le ministre-président Pierre-Yves Jeholet (MR) persiste à imposer un dispositif supplémentaire de sanction qui a pour conséquence de les rendre responsables des échecs des politiques scolaires. Le PTB demande l’abandon pur et simple de ce volet.

« Il existe déjà un dispositif d’évaluation et de sanction dans l’enseignement, rappelle Alice Bernard, cheffe de groupe PTB au parlement de la Communauté française. Insister sur cet aspect alors que les profs galèrent face à des classes trop nombreuses, à une augmentation des charges administratives et à une pénurie d’emplois dont ils ne sont pas responsables, c’est continuer à faire la sourde oreille aux demandes qui s’expriment depuis déjà plus d’un an. »

La député de gauche poursuit : « Avec le report de l’application du volet “sanction” à l’année 2026, le gouvernement joue la montre. Il est de toute façon incapable de l’appliquer dès maintenant car il doit d’abord rédiger les procédures, former les évaluateurs et les directions, qui croulent déjà sous le travail administratif. »

« Ce que les enseignants demandent, aux antipodes de la démarche du gouvernement de Pierre-Yves Jeholet, c’est du respect, de l’aide et les moyens nécessaires pour enseigner correctement à tous les élèves, relaie Alice Bernard. C’est-à-dire des mesures pour réduire le nombre d’élèves par classe, moins de charge administrative pour avoir le temps de s’occuper des cours ou encore des bâtiments et du matériel de qualité, ce qui manque cruellement dans beaucoup d’écoles. »

Pour la cheffe de groupe, le volet “sanction” de cette réforme est une application mal placée du modèle privé d’évaluation à l’école: « C’est reporter l’échec des politiques scolaires sur les enseignants. » Le PTB demande son retrait, car au lieu d’améliorer la situation, il va renforcer les problèmes de notre système scolaire. »