Mobilier de luxe dans la nouvelle maison des parlementaires : des dépenses indécentes

La nouvelle maison des parlementaires n’a pas encore fini de faire parler d’elle : c’est désormais le coût du mobilier qui est pointé du doigt. Germain Mugemangango, chef de groupe PTB au Parlement wallon, estime que ces montants représentent « du gaspillage d’argent public ».

« 18 000 euros le sofa, 4 750 euros la chaise et du marbre à gogo allant du socle de la lampe à 2 400 euros en passant par les tables basses à 2 600 euros pièce dans le bureau du président. C’est choquant et indécent. Ca ne fait que confirmer le fait que l’explosion du prix de cette maison des parlementaires qui devait coûter 17 millions d’euros et qui en coûtera près de 50 millions ne sont pas dûes à des causes extérieures comme la guerre en Ukraine ou le simple fait que tout chantier est plus cher que prévu une fois terminé, mais bien à des choix conscients des partis traditionnels, guidés par leur goût du privilège et du luxe », poursuit le député.

Le chef de groupe PTB se dit étonné de la réaction de l’actuel Président du Parlement wallon, André Frédéric (PS).

« ’Ce ne sera pas du tout du luxe’, disait-il quand il parlait de la maison des parlementaires dans Le Soir, le 13 janvier », rappelle le député PTB. « Mais si, consacrer plus d’un demi-million d’euros à des sièges, c’est précisément du luxe. Je rappelle qu’André Frédéric nous avait été présenté comme celui qui marquerait le retour à des pratiques budgétaires transparentes et sobres. Comme celui qui marquerait la rupture avec les dépenses somptuaires du passé. Je dois dire qu’au vu de la tiédeur de sa réaction face à ce mobilier de luxe et suite à sa déclaration dans Le Soir, je ne suis pas rassuré. »

Germain Mugemangango s’interroge aussi sur le choix troublant fait par le Bureau du Parlement wallon lors de la passation du marché public pour le mobilier : « Sur toutes les offres, ils ont choisi la plus coûteuse. »

« Normalement, dans le cadre d’un marché public, on accepte l’offre la moins chère, tant qu’elle respecte le cahier des charges. C’est par exemple le conseil qui est donné aux communes et que l’on peut trouver sur le site de l’Union des Villes et Communes wallonnes. Ce qui vaut pour la bonne gestion communale ne vaudrait pas pour la gestion de l’argent public au Parlement ? »

Le député de gauche déplore aussi le manque de transparence dans ce dossier. « Il y a plusieurs mois de cela, nous avons rédigé une liste de questions pour l’ex-Président du Parlement wallon Jean-Claude Marcourt (PS) pour obtenir tous les détails sur les coûts qui ont mené à l’explosion des dépenses du Parlement et ce, sur base du décompte de la société AT Osborne qui ne rendait compte que de chiffres globaux. Nous n’avons toujours pas de réponses. »

Le député annonce que son groupe va faire plusieurs demandes pour obtenir des réponses claires. « D’un côté, nous allons renouveler notre demande au Bureau du Parlement wallon et de l’autre côté, nous allons demander à convoquer la commission de la comptabilité pour avoir une réponse claire à nos questions : pourquoi avoir choisi l’option la plus coûteuse au niveau du mobilier ? Qu’attend le président du Parlement, André Frédéric (PS), pour publier les comptes complets et intégraux concernant la maison des Parlementaires ? »

« Ce qui est sûr, c’est que ces choix basés sur un goût manifeste pour les privilèges et le luxe finalement payé par le citoyen doivent cesser », conclut le chef de groupe du PTB.