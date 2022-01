Marianne recherche un.e assistant.e de secrétariat à mi-temps

Marianne est le mouvement des femmes du PTB. Nous sommes une organisation féministe marxiste. Nous luttons pour les droits des femmes et l'égalité entre femmes et hommes. Nous sommes actif.ves en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. Notre organisation est en pleine expansion et nous recherchons donc un.e assistant.e de secrétariat national pour prendre en charge les tâches administratives et logistiques. Nous sommes à la recherche d'une personne douée pour l'organisation et motivée par la lutte féministe.