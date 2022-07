Sacrifier nos pensions pour quelques armes de plus ? Nos gouvernements mettent le paquet pour augmenter les budgets militaires. Mais si nous achetons plus d'armes, serons-nous en sécurité ? Ou va-t-on lancer une course mondiale aux armements ? Marc Botenga, député européen du PTB, dévoile les vraies raisons pour lesquelles les gouvernements sont prêts à faire pleuvoir les milliards sur l’industrie de l’armement.



Écoutez sur :