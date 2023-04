« Les députés aussi dépassent le plafond légal de pension »

Les députés peuvent toucher jusqu'à 1 500 euros de supplément de pension, un montant supérieur au plafond des cotisations Wijninckx. C'est ce que révèle le service d’études du PTB. « Tout comme les indemnités illégales octroyées aux anciens présidents de la Chambre, il s'agit d'une règle élaborée par nos dirigeants politiques eux-mêmes, explique Sofie Merckx, cheffe du groupe PTB à la Chambre. Il est grand temps de mettre un terme définitif à cette façon de s'inventer des avantages. Nous proposons de donner aux députés un statut de travailleur salarié normal. »

Télécharger le dossier complet

Les pensions des députés fédéraux sont gérées par l’ASBL « Pensions des députés », elle-même gérée par les députés. « En 2013, les membres de l’ASBL ont décidé de modifier le règlement pour permettre aux députés de cumuler diverses pensions pouvant grimper au total jusqu'à 20 % au-delà du plafond Wijninckx, note Sofie Merckx. Et la députée de gauche de poursuivre : « Cette affaire illustre une fois de plus cette culture du self-service de nos politiques. Alors que les travailleurs salariés et les indépendants voient leur pension diminuer, les députés se sont octroyé le privilège de pouvoir dépasser de 1 500 euros le plafond légal de 7 813 euros bruts. Ce deux poids-deux mesures doit cesser. Nous demandons que les pensions des députés soient versées et contrôlées par le Service fédéral des pensions. Sans tous ces suppléments et bonus spéciaux. »

De nouveaux documents que le PTB a pu consulter montrent qu'au moins 49 anciens députés ont même accumulé des pensions supérieures à 120 % du plafond Wijninckx et ont donc perçu des pensions de plus de 9 375 euros.

Le PTB plaide pour que le statut des députés soit aligné sur celui des fonctionnaires en matière de pensions et de droits sociaux. « Cela permettra de supprimer les privilèges actuels sur les pensions et les indemnités de départ », conclut Sofie Merckx.