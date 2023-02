Les clubs de sport dans le rouge : le PTB demande à la ministre Glatigny d’enrayer la spirale négative

Le PTB alerte la ministre des Sports Valérie Glatigny (MR) depuis plusieurs mois sur la situation financière difficile que vivent les clubs de sport. L'Association interfédérale du sport francophone (AISF) et l’Association des établissements sportifs (AES) ont réalisé une enquête qui montre que les surcoûts liés à la crise sont estimés à 77 millions d’euros pour les clubs et centres sportifs.

Pour Alice Bernard, cheffe de groupe du PTB à la Fédération Wallonie-Bruxelles : « Le gouvernement n’a prévu que 4 millions d’aides pour le Sport, c’est ridicule. Entre surcoûts énergétiques et pertes d’affiliés à cause de la crise du pouvoir d’achat, les clubs sont dans une spirale négative. Pour l’enrayer, la ministre Glatigny doit augmenter les aides énergétiques et indexer les subventions des fédérations sportives. »

La ministre Glatigny et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont mis en place des aides pour un total de 4 millions d’euros. Cela représente à peine 580 euros par club. En comparaison, selon l’AISF, la facture énergétique moyenne des clubs a augmenté de 8 700 euros. « Non seulement le montant de ces aides est très insuffisant mais en plus il s’agit seulement d’avances sur trésorerie. Et les conditions selon lesquelles elles pourraient être transformées en véritables subventions dans un second temps demeurent très floues », continue Alice Bernard.

On peut parler de spirale négative parce que d’un côté, les clubs font face à une augmentation des coûts qui plombe leurs finances. Des finances qui dépendent essentiellement des cotisations des membres. Et de l’autre côté, les sportifs et les sportives subissent aussi les conséquences de la flambée des prix. « Certaines familles vont devoir faire des choix et il est fort probable que dans certains cas, ce soit l’inscription des enfants dans un club de sport qui en fera les frais. Et c’est d’autant plus vrai que les clubs sont contraints d’augmenter le montant de ces cotisations pour pouvoir subsister. Un club sur six dit déjà craindre de devoir fermer à cause de la crise. Cela représente un millier de clubs », alerte la députée de gauche.

Et la cheffe de groupe PTB de conclure : « Le gouvernement doit augmenter les aides énergétiques et indexer les subventions des fédérations sportives pour enrayer cette spirale négative. Pour véritablement mettre fin à cette situation impossible pour les clubs et les ménages, le gouvernement doit aussi plaider auprès du pouvoir fédéral pour un blocage des prix de l’énergie, comme cela existe déjà en France. »