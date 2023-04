La nouvelle étude de la Banque nationale montrant que l’inégalité de patrimoine est plus importante qu’avancée précédemment est le dernier élément d’une série de faits montrant l’importance de créer une Taxe des millionnaires. Ce mercredi 19 avril, le PTB soumettra sa proposition de loi au vote en commission Finances de la Chambre.

Taxer les plus grandes fortunes du pays ? « Il y a une urgence sociale et budgétaire », selon le député fédéral Marco Van Hees (PTB), qui estime qu’ « aujourd’hui, les astres sont alignés pour créer une véritable Taxe des millionnaires. C’est pourquoi nous allons soumettre notre proposition de loi au vote de la commission Finances de la Chambre ». Voici quelques éléments de cette carte du ciel de la justice fiscale.

1. L’inégalité patrimoniale revue à la hausse par la BNB – Il ressort de données de la Banque nationale citées par De Tijd que la répartition du patrimoine des ménages belges est plus inégalitaire que selon les estimations publiées jusqu'à présent.

Selon les anciennes statistiques (2017), les 10 % les plus riches détenaient 47 % de la richesse total. Les nouvelles données indiquent qu’ils posséderaient en réalité 57 à 58 % du patrimoine net total. Cette nouvelle estimation est principalement basée sur des statistiques macroéconomiques qui, selon la Banque nationale, sont plus fiables que les anciennes estimations, Celles-ci étaient basées sur des enquêtes et avaient tendance à sous-estimer les avoirs des ménages les plus riches.

2. L’inégalité patrimoniale revue dans une étude académique – Une récente étude académique part du même constat : les statistiques basées sur les enquêtes sous-estiment les avoirs des ménages les plus riches. Dès lors, les auteurs Arthur Apostel et Daniel W. O'Neill ont croisé les données des enquêtes sur le patrimoine des ménages belges avec les données du site derijkstebelgen.be. Ils arrivent à la conclusion que les 10 % les plus riches détiennent 54 % du patrimoine total, mais surtout que le 1 % le plus riche détient à lui seul 24 % de ce patrimoine, ce qui est supérieur à ce que détiennent… les trois quart (74%) de ménages les moins riches.

3. La Taxe comptes-titres épargne les riches les plus riches – Les données chiffrées toutes récentes fournies par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem en réponse à une question parlementaire du député fédéral Marco Van Hees montrent à quel point la taxe sur comptes-titres ne cible pas les plus grandes fortunes du pays. Ainsi, aucun milliardaire n’est touché par la taxe et à peine 17 riches ayant un patrimoine entre 100 millions et un milliards d’euros. Alors que le site derijkstebelgen.be mentionne 187 riches dans la tranche 100 millions à 1 milliards et 38 milliardaires. Dès lors, estime le député, « une véritable imposition des plus grandes fortunes… s’impose ».

4. La succession de crises nécessite de faire contribuer les plus riches – Depuis 2020, nous avons subi la crise sanitaire du covid, les inondations, les conséquences de la guerre en Ukraine, la crise énergétique et une inflation galopante. Ça fait beaucoup ! Des pouvoirs publics forts et la sécurité sociale ont permis d’amortir partiellement le choc social (même si cela a été insuffisant), mais les conséquences budgétaires sont là. Il ne faudrait pas que la facture revienne à la population sous la forme d’une politique d’austérité. D’où la nécessité de faire contribuer les plus riches.

5. Les mondes associatif et syndical partagent cette revendication – En janvier dernier, à l’occasion de la sortie de son 10e rapport annuel sur les inégalités dans le monde, Oxfam s’est également penché sur la Belgique, relevant qu’un impôt sur la fortune pourrait y rapporter 20 milliards d’euros par an. Et fin mars, le président de la FGTB Thierry Bodson déclarait : « Je pense qu’il faudrait une taxe sur les millionnaires qui existe de façon pérenne. Et si ce n’est pas possible, il faudrait au moins une taxe de relance sur les millionnaires de façon à capter les 10 milliards nécessaires à la relance économique et aux investissements pour le climat. » La CSC revendique aussi, depuis des années, l’introduction d’un impôt sur les grandes fortunes.

Marco Van Hees conclut : « Dans deux semaines, les discours du 1er Mai seront certainement une nouvelle occasion pour les partis de gauche de répéter la nécessité de faire porter les efforts sur les épaules les plus larges. Faisons en sorte que cela soit plus qu’un discours… »