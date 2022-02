Le rapport de la Creg sur les surprofits du secteur de l’énergie est prêt : le PTB demande la transparence

La Creg, le régulateur fédéral de l'énergie, a finalisé son rapport sur les surprofits que réalise en ce moment le secteur de l’énergie. C’est ce qu’a répondu la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten (Groen) à la question posée aujourd’hui à la Chambre par le député PTB Thierry Warmoes. Le parti de gauche demande dès lors que ce rapport soit rendu public le plus vite possible. « Notre proposition est claire : allons chercher ces surprofits pour financer la baisse des factures pour les ménages », explique Thierry Warmoes.

« Le gouvernement a plusieurs fois répété que “personne ne peut s’enrichir” durant cette crise, poursuit le député PTB. Il est temps d’honorer cette promesse. Cela commence bien sûr par rendre public le rapport de la Creg. Ce n’est qu’ainsi qu’on pourra mener un débat démocratique sur la politique énergétique dans notre pays. Notons que la précédente étude du régulateur de l’énergie sur ce thème n’a toujours pas pu être consultée. »

Il y a plusieurs semaines, le service d’études du PTB a calculé que les exploitants des centrales nucléaires belges empocheraient, selon ses estimations, plus de 2,6 milliards d’euros de surprofits grâce aux prix élevés de l’énergie. Aujourd’hui, la presse faisait écho du fait que les centrales à gaz ont aussi réalisé des profits énormes ces dernières années.

« Nous ne pouvons pas accepter que des producteurs d’énergie fassent aujourd’hui des profits monstre, alors que les gens peinent à payer leurs factures, conclut Thierry Warmoes. Il est temps que le gouvernement agisse et s’en prenne à ces surprofits. Avec cet argent, on peut financer une baisse structurelle de la TVA sur le gaz et l’électricité. »