Le PTB veut encadrer la pub pour les écoles afin de consacrer plus de moyens au pédagogique

« Le PTB demande à la ministre de l’Education Caroline Désir (PS) d’encadrer la pub pour les écoles. Des sommes folles sont dépensées au détriment de l’achat de matériel ou d’activités pédagogiques. Certaines écoles pourraient par exemple équiper l'ensemble de leurs locaux de tableaux interactifs quand on sait que beaucoup dépensent des dizaines de milliers d'euros en pub chaque année. Un texte sera défendu en commission ce 20 juin pour que le gouvernement établisse des plafonds aux dépenses publicitaires des écoles. Début 2022, suite à une précédente demande du PTB, le PS et Ecolo s’étaient déclarés favorables à cette piste. Nous demandons qu’ils joignent la parole aux actes », annonce Alice Bernard, cheffe de groupe PTB au Parlement de la Communauté française.

Alors que le sujet semble tabou, il existe des chiffres qui démontrent des dépenses faramineuses en la matière. « Ainsi, en 2016, la Ville de Liège a dépensé quasi 500 000 euros pour la publicité en faveur de ses écoles communales. Très récemment, des chiffres montrent qu’en région liégeoise, une école constituée de deux implantations a dépensé plus de 40 000 euros en publicité en 2022. Et une autre, 37 000 euros uniquement pour des spots radio », s’insurge la députée de gauche.

« Il y a presque dix ans, une enquête de la CSC Enseignement a démontré que les dépenses globales de publicité pour les écoles étaient déjà quasiment de dix millions d’euros. Qu’est-ce que ça doit être maintenant ? s’interroge Alice Bernard. Le syndicat montrait qu’une école avait dépensé à elle seule 83 000 euros ! Il est évident que les plus petits établissements sont défavorisés. Le plus révoltant, c’est que pour s’aligner, leurs dépenses publicitaires par élève sont souvent supérieures aux plus grosses implantations. »

Or les budgets ne sont pas extensibles. C’est pour ça que, au minimum, la transparence s’impose. L’argent que les écoles consacrent à la publicité, elles ne peuvent pas le consacrer à autre chose et ce ne sont pourtant pas les besoins qui manquent, selon Alice Bernard : « Bâtiments scolaires, matériel pédagogique comme des tableaux interactifs, numérisation... voilà à quoi devrait être consacré l’argent public. »

« Ces dépenses mal placées ne font qu’alimenter le marché scolaire, lui-même source des très grandes inégalités qui caractérisent notre enseignement. Lors de notre précédente demande d’intervenir sur ce gaspillage d’argent public, des députés de la majorité avaient ouvert la porte à l’instauration de plafonds. Espérons donc que nous serons suivis cette fois », conclut Alice Bernard.

Téléchargez ici notre dossier