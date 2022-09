Le PTB recherche un administrateur système et réseau

Êtes-vous un collaborateur IT disposant d’une solide expérience dans l’administration d’un parc informatique?

Voulez-vous mettre vos compétences au service de la lutte que nous menons avec le PTB pour une société plus juste et plus humaine ?

Vous répondez 2x OUI ? Alors peut-être êtes-vous le/la personne que la service IT du PTB cherche pour renforcer son équipe !

Quels sont les challenges ?

En pleine expansion, le PTB a besoin d’un service de qualité pour ses utilisateurs.

Vous faites partie de l'équipe qui assure la gestion des réseaux et des logiciels ;

Vous contribuez activement au processus d’amélioration continue des services IT ;

Vous soutenez le fonctionnement quotidien du parti et contribuez à façonner le service informatique ;

Vous donnez de l’assistance aux utilisateurs, à la maintenance et la gestion de l’infrastructure ICT (réseau et machines) ;

Avec le reste de l’équipe, vous fournissez des solutions et des services de qualité en réponse aux demandes ICT du parti ;

Vous contribuez également à l’élaboration de la position politique du PTB sur l’informatique dans la société.

Qui êtes-vous ?

Vous êtes en possession d’un BAC en informatique ou pouvez justifier d’une expérience probante, de minimum cinq années dans le domaine IT (infra, support etc.) ;

Vous êtes passionné par l’IT tant pour le matériel que pour les logiciels (libres) ;

Vous disposez des connaissances ou de l’expérience dans les domaines suivants : Systèmes d’exploitation : GNU/Linux, Windows Réseaux et systèmes : Cisco (infrastructure et iOS), pfSense, réseaux, NAS, virtualisation, Docker, lxc/lxd , Ansible Sécurité : Firewall et ACLs, IDS/IPS, sécurité des accès, VPN Scripting : Bash, Powershell, Python

Vous aimez le travail en équipe, mais vous pouvez aussi travailler de façon autonome ;

La communication, la polyvalence, la flexibilité font partie de vos compétences ;

Vous êtes prêt à vous déplacer pour intervenir sur différents sites.

Atouts :

Vous avez de la connaissance ou l’expérience dans les domaines suivants : Matériel : maintenance, remplacement ou renouvellement d’ordinateurs portables et de bureau pour les utilisateurs finaux ; Systèmes d’exploitation : GNU/Linux, Windows Server et macOS ; Gestion de la configuration ;

Vous avez une connaissance passive du néerlandais, du français et de l’anglais et vous êtes capable de communiquer couramment dans au moins une de ces trois langues ;

Votre cœur bat à gauche et vous vous retrouvez dans les valeurs du PTB.

Que pouvez-vous attendre de nous ?

Un travail varié où vous pouvez vous dépasser dans un entourage stimulant. Vous rejoignez une équipe dynamique et enthousiaste au siège central du PTB à Bruxelles, au cœur d'une organisation socialement engagée, tournée vers l'avenir ;

Une organisation qui entend refléter notre société dans toute sa diversité. Nous considérons la diversité au sein de notre personnel en termes de sexe, d'âge, d'origine culturelle, d'orientation sexuelle ou de spécificités physiques comme un enrichissement ;

La possibilité de se former, de se développer et d'évoluer vers des responsabilités plus élevées ;

Un contrat à temps plein à durée indéterminé ;

Un salaire basé sur des barèmes maison, comparable aux salaires du secteur socio-culturel. Pour déterminer votre salaire, nous tenons compte de votre expérience ;

Des avantages extra-légaux comprenant jours de congé extra-légaux, le défraiement de vos frais de transport, une assurance-groupe, une assurance hospitalisation, une prime de fin d'année et des possibilités de télétravail.

Ça vous tente ?

Envoyez votre candidature (votre CV accompagné d’une lettre de motivation) avant le 15/10/2022 par courriel à [email protected].