Le PTB introduit une proposition de résolution visant à accorder l'asile politique à Julian Assange et veut faire passer ce texte dans les plus brefs délais

Le PTB a introduit une proposition de résolution pour demander au gouvernement fédéral d’offrir l’asile politique à Julian Assange, dont la situation reste précaire. Celui-ci risque toujours d’être extradé vers les États-Unis pour des actes relevant de la liberté de la presse et pour une accusation extraterritoriale qui menace de criminaliser le journalisme d'investigation en le traitant comme de l'espionnage.

Alors que son sort est toujours en suspens, Julian Assange continue d'être détenu dans des conditions que le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, Nils Melzer, a décrites à plusieurs reprises comme de la torture psychologique. Monsieur Melzer a dit être choqué par le traitement et les manœuvres menées contre Julian Assange par les « démocraties matures » que sont la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Le comité Free Assange Belgium a récemment demandé au parlement belge de voter une résolution pour garantir à Assange une protection juridique s’il séjourne en Belgique. Selon le comité, « l’enfermement préventif et sans condamnation constitue en fait la peine indéfinie que ses procureurs lui infligent. Il pourrait en mourir ou, au minimum, en rester détruit ».

Face à cette situation, la résolution du PTB demande à la Belgique et au gouvernement d'envoyer un signal clair à la communauté internationale que nous ne pouvons tolérer cette atteinte à nos libertés et valeurs les plus fondamentales. La résolution du parti de gauche a pour but d’indiquer clairement que la Belgique maintient sa longue tradition d'accorder l'asile aux réfugiés politiques et aux dissidents persécutés dans leur propre pays. Le PTB souligne son inquiétude face au rétrécissement des libertés pour les activistes, les dissidents et les défenseurs des droits de l'homme à travers le monde.

Le message de cette résolution en faveur des libertés fondamentales telles que la liberté de la presse est d’autant plus important qu’il est adressé à des pays « alliés », comme les États-Unis et le Royaume-Uni, qui prétendent défendre ces mêmes valeurs démocratiques.

Pour répondre au plus vite à la situation, le PTB va demander l’urgence pour sa proposition de résolution. Le PTB appelle les autres groupes à soutenir cette initiative et à voter en faveur de ce texte important pour la défense d’une presse libre et des lanceurs d’alertes.