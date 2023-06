Le PTB est solidaire du personnel en grève dans les écoles WBE et demande que les écoles soient financées à la hauteur de leurs besoins

Le personnel ouvrier et administratif des écoles du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) s’est mis en grève aujourd’hui en réaction au projet de définancement de 30 millions d’euros des écoles du réseau (trois millions par an pendant dix ans). « Le PTB est 100% solidaire de la colère des travailleurs. C’est un scandale de s’en prendre encore aux moyens des écoles », déclare Alice Bernard, cheffe de groupe PTB au Parlement de la Communauté française.

La députée de gauche note aussi l’absurdité de ce projet. « Le personnel ouvrier joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des établissements scolaires. Leurs tâches incluent l'entretien des bâtiments, la gestion des installations techniques, la restauration scolaire... pour le bien des enfants et des enseignants. Le ministre Frédéric Daerden met régulièrement en avant l’investissement qui va être réalisé dans les bâtiments scolaires et son projet de repas gratuits dans les cantines scolaires. Or ici avec ce projet, c’est notamment l’emploi des agents d’entretien et du personnel des cantines qui est menacé. Est-ce qu’on va avoir des bâtiments neufs mais personne pour les entretenir ? Et des repas gratuits mais personne pour les préparer ? Tout ça n’a pas de sens. »

Alice Bernard conclut : « Nous attendons des explications de la part des ministres socialistes Caroline Désir et Frédéric Daerden à propos des raisons et des conséquences de ce définancement. Mais quoi qu’il en soit, les travailleurs peuvent compter sur nous pour s’opposer à ce projet. Pour le PTB, toutes les écoles devraient être financées à la hauteur de leurs besoins. »

Témoignage de travailleurs en région liégeoise : « Le matin, on est deux ouvrières pour préparer 600 repas. À midi, on est six pour en servir plus de 300, préparer les sandwiches et faire la vaisselle. Notre charge de travail est déjà épuisante. Et on apprend que la ministre Désir veut toucher au budget des salaires des ouvriers ?! Qu'est-ce qu'on va faire ? Diminuer notre salaire ou licencier du personnel ? En stoem, en plus, juste avant les vacances !!! On ne va pas se laisser faire ! »