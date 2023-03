Le PTB demande le gel des prix des repas scolaires

« Alors que les prix des repas scolaires deviennent de plus en plus impayables pour un nombre croissant de familles, les multinationales de l’agroalimentaire font des profits records. Le PTB demande au gouvernement de la Communauté française de geler d’urgence les prix dans les cantines au niveau des prix de la rentrée 2022 et de compenser la différence. Il doit également interpeller le pouvoir fédéral pour qu’il agisse sur les prix et les surprofits de ces multinationales », explique Alice Bernard, cheffe de groupe PTB au Parlement de la Communauté française.

Retrouvez notre dossier complet ici.

Aujourd’hui, les écoles font face à des situations extrêmement difficiles. Une directrice racontait récemment qu’« il y a aujourd’hui beaucoup plus de jeunes qui se retrouvent privés de petit déjeuner qu’avant le Covid. On parle d’enfants de tous les âges qui arrivent à l’école le ventre vide, il y a une véritable hausse de la précarité, et cela impacte l’alimentation des enfants ». Une autre enseignante témoignait : « Chez nous, à l'école, on a augmenté le prix des repas pour les profs à 4,50 euros afin de maintenir le repas pour les enfants à 2 euros… Ça ne me dérange pas de payer plus pour que les enfants puissent manger. »

Selon nos calculs, geler le prix des repas scolaires coûterait approximativement 3,8 millions d’euros à la Communauté française. « Cette somme est parfaitement finançable. Le ministre Frédéric Daerden (PS) peut aller chercher cet argent en mettant fin aux frais de consultances privées qui s'élèvent à une dizaine de millions », explique la députée du parti de gauche.

Ce montant est d’autant plus minuscule quand il est mis en perspective avec les dividendes records pour l’année 2022 de multinationales comme Sodexo (294 millions), Cargill (1,13 milliard) ou encore Ferrero (765 millions).

« Ce que nous proposons est une mesure d’urgence pour permettre aux familles de garder la tête hors de l’eau. Dans d’autres pays, les repas scolaires sont carrément gratuits : en France dans de nombreuses écoles, ou dans les pays baltes. Comme l’explique le nouveau Délégué général aux droits de l’enfant (DGDE) dans une récente interview : “Avant d’être une question de moyens, c’est un véritable choix politique” », conclut la députée PTB.