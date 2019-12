Le PTB cherche un gestionnaire informatique (m/f/x) pour son siège central à Bruxelles

Le Parti du Travail de Belgique, le PTB, est un parti de gauche authentique, social et actif dans tous les domaines. Son siège est situé à Bruxelles et le parti dispose de secrétariats dans chaque province du pays. Nous sommes un parti en pleine croissance avec 20 000 membres et 45 parlementaires. Un de nos défis est la professionnalisation de notre secteur informatique. Vous vous sentez à l'aise dans un environnement technologique, vous avez l'expérience nécessaire en tant que gestionnaire et nous pouvons compter sur votre apport pour nous aider à continuer de grandir ? Alors, vous êtes au bon endroit.