Le PTB appelle le gouvernement à ne pas augmenter davantage les accises sur le gaz naturel

Aujourd'hui, lors des questions parlementaires, la présidente du groupe PTB à la Chambre Sofie Merckx demandera au gouvernement de garantir qu'il n'augmentera pas à nouveau les accises sur le gaz naturel cet été.

Dans son avis sur l'ajustement du budget 2023, la Cour des comptes a dévoilé que le gouvernement fédéral pourrait bien augmenter encore les accises sur le gaz naturel. « C'est la troisième fois déjà que le gouvernement prévoit d'augmenter la facture d'énergie des citoyens », s'est indignée Sofie Merckx. Le gouvernement avait déjà augmenté les accises sur les factures d'énergie de 264 euros par an le 1er avril et supprimé le tarif social (ce qui représente une augmentation de 940 euros par an) pour un million de personnes le 1er juillet. « Avec cette mesure, le gouvernement va une fois de plus se servir dans le portefeuille des travailleurs au lieu de celui des grandes multinationales de l'énergie. »

En augmentant les accises au début de cette année, le gouvernement a déjà décidé d'accroître encore les accises sur le gaz naturel si le prix du gaz était inférieur à 45 euros par MWh pendant plus de trois mois. La Cour des comptes avertit que cette situation risque de se produire d'ici la fin du mois de juin. Elle écrit littéralement : « Il est même possible que le taux d'accise sur le gaz soit augmenté au quatrième trimestre, étant donné que l'indice moyen pourrait tomber en dessous de 45 euros par MWh au cours du trimestre actuel ».

L'augmentation des accises sur le gaz naturel n'entrera pas en vigueur automatiquement ; le gouvernement doit publier un avis officiel en ce sens au Moniteur. « Nous demandons donc au ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) de ne pas appliquer cette augmentation », conclut Sofie Merckx.