Le gouvernement veut rendre le plein et les factures d'énergie 243 euros plus chers, le PTB s'y oppose

Si on laisse faire le gouvernement fédéral, les ménages de notre pays devront débourser en moyenne 243 euros de plus pour le carburant et le chauffage. C'est ce qui ressort des projets que la ministre fédérale du Climat, Zakia Khattabi (Ecolo), a dévoilés aujourd'hui au Parlement. Il y est fait mention de la « taxe carbone » : une nouvelle taxe qui sera prélevée sur l'essence, le diesel, le gaz et le mazout à partir de 2027. Il s’agit d’une taxe antisociale qui bénéficie du soutien de l'ensemble du gouvernement, libéraux, démocrates-chrétiens mais aussi verts et socialistes.

Le président du PTB, Raoul Hedebouw, a annoncé que son parti mettrait tout en œuvre pour empêcher cette mesure. « Le gouvernement fédéral veut nous faire payer des taxes vertes à un prix excessif. Nous pensons qu'il s'agit d'une pratique asociale et inefficace. Elle ne fait qu'augmenter les coûts pour la classe travailleuse et ne bénéficie en rien à la cause climatique. »

La précédente tentative du gouvernement d'introduire une taxe carbone, menée par la ministre Khattabi, a échoué fin 2020 en raison d’une importante protestation, notamment de la part du PTB. Après avoir compris qu'une taxe carbone n'était pas la bienvenue en Belgique, la Vivaldi s'est mise à lorgner vers l'Europe. « Le fait que la taxe carbone nous revienne via la porte de derrière européenne constitue un sérieux problème sur le plan démocratique. La population se moque de savoir si la taxe carbone porte un sceau belge ou européen, elle n’en veut pas et elle a bien raison », déclare Raoul Hedebouw.

À partir de 2027, nous devrons payer plus pour l'essence (+0,10 €/l), le diesel (+0,12 €/l), le mazout (+0,12 €/l) et le gaz (+0,009 €/kWh). Pour un ménage qui parcourt 15 000 km par an avec du diesel, le plein devient 90 euros plus cher. Pour ceux qui se chauffent et cuisinent au gaz avec une consommation moyenne de 17 000 kWh/an, la facture d’énergie s'alourdit de 153 euros supplémentaires. Au total, cela représente 243 euros de taxe carbone par an.

Les personnes qui ont besoin de leur voiture pour se rendre au travail ne feront que dépenser davantage avec la taxe carbone. On ne leur propose aucune alternative réaliste. Une telle mesure rendra-t-elle les transports publics plus accessibles, plus ponctuels et plus confortables ? Je ne le pense pas. Les gens vont-ils soudain pouvoir isoler leurs maisons ? Au contraire : il leur restera encore moins d’argent à la fin du mois », réagit Raoul Hedebouw.

Ce n'est pas en taxant encore davantage la population que nous lutterons contre le changement climatique. Au contraire : la taxe carbone accroît les inégalités et compromet tout soutien possible. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une politique climatique sociale ambitieuse, qui aide les gens au lieu de les harceler, et qui garantisse des initiatives abordables. Cela ne peut se faire qu'avec des investissements publics massifs dans les transports publics et une approche publique en matière d'isolation des bâtiments », conclut Raoul Hedebouw.