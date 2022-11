Comment mettre fin à la guerre en Ukraine ? Quel danger court le monde si l’escalade se poursuit ? Ludo De Brabander, militant pour la paix, et Marc Botenga, député européen du PTB, décortiquent les origines et les enjeux de cette guerre et des (dés-)équilibres mondiaux dans Studio Solidaire. Avec un appel clair à lutter pour défendre nos droits sociaux et pour une politique de dialogue et de résolution pacifique des conflits. Pour le pain et pour la paix.