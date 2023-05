Le bonus des top managers de Bpost suspendu sous la pression du PTB

Sous la pression du PTB, la ministre des Postes, Petra De Sutter, a bloqué les bonus destinés aux top managers de Bpost. Le parti de gauche dénonçait ces primes plus que généreuses depuis longtemps. Ces critiques sont restées sans réponse durant des semaines, jusqu'à aujourd'hui. Le PTB se réjouit de cette victoire et demande une suppression définitive de ces bonus.

« Avec ses magouilles, la direction de Bpost met des milliers d'emplois en danger. Les scandales s’enchaînent. Mais la direction semble tomber des nues. En plein naufrage, elle souhaiterait s’octroyer de généreux bonus, sous la forme d’une augmentation avec effet rétroactif. Ses membres n’ont aucun sens des réalités », affirme Raoul Hedebouw, président du PTB.

Bpost traverse une crise, mais cela n'a pas empêché l'entreprise de vouloir offrir des primes mirobolantes à ses top managers. Ces derniers pourraient gagner 10 % de plus par an. La proposition sera soumise à l'assemblée générale des actionnaires ce mercredi 10 mai.

Le parti de gauche a demandé à plusieurs reprises à la ministre de tutelle Petra De Sutter (Groen) de mettre un terme aux primes. « Le gouvernement fédéral est le principal actionnaire de Bpost et pourrait voter contre le nouveau programme de primes mercredi. Au Parlement, la ministre De Sutter a d'abord écarté notre demande. Elle a défendu les primes. Mais la pression est devenue intenable. Nous sommes heureux de pouvoir éliminer ce type de pratiques abusives par notre travail d’opposition », a déclaré Raoul Hedebouw.

La proposition d’octroyer des primes émane du « Comité de rémunération et de nomination » de Bpost. Ce comité est présidé par Audrey Hanard, la présidente du conseil d'administration de Bpost, qui a également été mise en cause ces derniers jours. On parle d’une augmentation de 10 % sur base annuelle si certains objectifs de développement durable sont atteints, tels que l'écologisation du parc automobile.

« Aujourd'hui, la question est de savoir à qui la ministre a demandé conseil dans cette affaire. J’imagine qu’il ne s’agit pas des deux membres de cabinet qui sont rémunérés par Bpost », s'interroge Raoul Hedebouw. Le président du PTB s'est emparé de cette question pour réclamer plus de transparence et de contrôle de la part du gouvernement concernant la direction de Bpost.

Annexes :

- Qu'est-ce qui sera présenté mercredi ? Il s'agit d'une « prime à long terme » basée sur des indicateurs de performance écologique, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023. Elle s'applique à bpostgroup, mais aussi aux managers étasuniens de Radial. Cela représente une augmentation annuelle de 10 %.

- Extraits de « Bpost remuneration policy », Subject to approval by the Shareholders’ Meeting.

https://bpostgroup.com/sites/default/files/2023-04/8.%20bpost%20Remuneration%20Policy%20-%20EN.pdf