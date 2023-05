La Vivaldi doit entendre la mobilisation syndicale et associative et retirer son projet de loi liberticide

Les syndicats manifestent aujourd'hui à Bruxelles avec 25 000 manifestants de tout le pays et de tous les secteurs. Ils étaient dans la rue pour défendre le droit à l'action collective qui est actuellement gravement mis à mal. Par la direction de Delhaize. Par les nouvelles jurisprudences toujours plus contraignantes en la matière. Et par le projet de loi liberticide de la Vivaldi, qui vise à introduire la notion d'interdiction de manifester dans le droit pénal. « Il est plus que temps d'écouter les représentants élus des travailleurs dans les entreprises. Il est plus que temps de redonner de l'oxygène aux libertés publiques », insiste Raoul Hedebouw, président du PTB. Et d'ajouter : « Le premier geste que la Vivaldi doit faire dans ce sens, c'est retirer son projet de loi liberticide, dénoncé par tout le monde associatif et les organisations syndicales. »