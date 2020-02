TVA à 6 % sur l’énergie : la proposition du PTB sera-t-elle votée au Parlement ?

La commission Finances de la Chambre examine ce mercredi 12 février la proposition de loi du PTB visant à réduire à 6 % la TVA sur l’électricité et le gaz.

« La baisse des factures d’énergie et l’augmentation du pouvoir d’achat font partie des priorités de la population, explique le député PTB Marco Van Hees. Il est temps que le signal envoyé le 26 mai soit enfin entendu. Nous appelons les autres partis et parlementaires progressistes à voter pour notre proposition et à dégager une majorité alternative, comme lors du vote sur le Fonds Blouses Blanches. »

En effet, réduire la facture énergétique en appliquant une TVA réduite sur ces produits de première nécessité est une aspiration d’une grande partie de la population. La pression sur les partis est donc forte, dans le contexte d’un gouvernement minoritaire en affaires courantes et de la perspective de nouvelles élections.

Depuis de nombreuses années, le PTB a fait de cette baisse de la TVA l’une de ses revendications phares, menant une large campagne durant laquelle pas moins de 225 000 signatures avaient été récoltées pour cette revendication.

« Aujourd’hui, le débat de fond est posé, poursuit Marco Van Hees, co-signataire de la proposition de loi. Et ce, dans un contexte où la facture énergétique des consommateurs belges n’a cessé d’augmenter ces 13 dernières années, depuis la libéralisation du secteur de l’énergie. Cela ouvre aussi le débat sur la justice fiscale. Les taxes sur la consommation, comme la TVA ou les accises, sont des taxes profondément injustes. Alors que, dans le même temps, on voit qu’une multinationale comme GSK, qui entend licencier des centaines de travailleurs, paye à peine 0,1 % d’impôts sur ses bénéfices. Il est temps que cela change. »

Lire ici la proposition du PTB.