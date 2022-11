22 mois de lutte. 8 mois de grève. Et 99 % de revendications obtenues. C'est l'histoire poignante de Sylvie Kimissa, femme de chambre dans un hôtel Ibis à Paris, et de ses collègues. Ensemble, elles ont fait plier le géant pour de meilleures conditions de travail et des salaires plus élevés. Elle confie à la députée ouvière du PTB Nadia Moscufo comment elles ont fait. Deux femmes inspirantes issues de la classe travailleuse.

