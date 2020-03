L’erreur de calcul de l’année : les salariés sont trop peu payés depuis plus d’un an

Depuis des mois, le gouvernement et les patrons insistent sur le fait que l’augmentation salariale à laquelle les travailleurs ont droit ne peut est de 1,1 % (la fameuse « norme salariale »). On apprend maintenant que cela aurait dû être 2 %. Le PTB demande une indexation supplémentaire pour compenser cette erreur de calcul.

Un rapport du Conseil central des entreprises (CCE) montre que la norme salariale a été calculée de manière incorrecte. En conséquence, nous recevons tous un salaire trop faible pour les années 2019 et 2020.

Depuis des mois maintenant, le gouvernement et les patrons insistent sur le fait que nous ne pouvons recevoir que 1,1 % d’augmentation de salaire, alors qu’il s’avère que cela aurait dû être 2 %.



« Après le hold-up du gouvernement précédent avec son saut d’index, l’échec du tax shift et le durcissement de la norme salariale, on voit que les travailleurs et travailleuses ont encore une fois été arnaqués, dénonce le député PTB Steven De Vuyst. Tout le monde ne gagne pas 6 000 euros par mois, donc les gens ressentent ce manque à gagner dans leur porte-feuille. »

Le bilan du gouvernement précédent se confirme encore une fois : plus d'argent pour les grandes entreprises et les multinationales, moins d'argent pour les travailleurs.

Jeudi 12 mars, Steven De Vuyst a interpelé la ministre du Travail sur la plus grave erreur de calcul de l'année : « J'ai fait une proposition claire au ministre. Corrigeons cela en organisant une indexation supplémentaire de 0,9 %. Il ne serait que naturel de compenser ce que les salariés ont perdu. »