Julian Assange, via sa plateforme médiatique WikiLeaks, a révélé les crimes de guerre commis par les armées étasuniennes et européennes en Irak et en Afghanistan. Autrefois éligible au prix Nobel de la paix, il est aujourd’hui poursuivi pour son travail de journaliste, et risque la prison. Dehors, sa femme Stella se bat pour sa liberté. Peter Mertens s’est entretenu avec elle.