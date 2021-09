Faire contribuer les géants du web pour financer la culture

Obliger les géants du web comme Netflix, Disney ou Amazon à reverser une part conséquente de leurs chiffres d'affaires dans la création locale, c’est possible et nécessaire. La France a récemment choisi cette voie tandis que la Fédération Wallonie-Bruxelles est en grande partie passée à côté, au grand désespoir du secteur audiovisuel qui en avait cruellement besoin. Comment la ministre de la Culture, Bénédicte Linard (Ecolo), justifie-t-elle une contribution des géants du web 10 fois inférieure à celle qui a été mise en place dans le pays voisin ?



Une fois n’est pas coutume, c’est l'Union européenne qui encourage ses États membres à faire contribuer les multinationales, via sa directive sur les services de médias audiovisuels (SMA). Elle leur laisse la liberté de définir le taux de contribution des multinationales. Cet été, en France, c’est un taux variant de 20 à 25 % sur le chiffre d'affaires net qui a été adopté. Dix fois plus qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles, où le taux de contribution minuscule de 2,2 % avait été choisi quelques mois plus tôt lors de la discussion à la hâte sur le décret SMA. « Le débat n’est pas encore suffisamment mûr », tentait de justifier la ministre de la Culture Bénédicte Linard alors que le secteur dénonçait sur le pré-projet de 2020 des pourcentages clairement insuffisants en regard des enjeux actuels. Qu’en est-il 8 mois plus tard ?

Ce mardi 27 septembre, le PTB a interpellé la ministre Bénédicte Linard pour savoir si l’exemple français avait pu l’inspirer. Réponse : « Face à l’absence de consensus sur les taux applicables, je me suis engagée à ouvrir un chantier de concertations avec les parties prenantes. »

Comme le lui a rappelé la députée PTB Amandine Pavet, l’absence de consensus n’est pas étonnante puisque les géants du web et les acteurs de la culture en Fédération Wallonie-Bruxelles ont des intérêts opposés. Il va falloir trancher et oser poser des choix politiques forts pour déterminer qui devra contribuer et à quelle hauteur.

En attendant cette décision, les travailleurs et travailleuses de la culture ont beaucoup à perdre. Prenons l’exemple de Netflix. Avec son million d'abonnés, la multinationale génère en Belgique 90 millions d’euros chaque année. Un pourcentage de 20 % entraînerait une contribution de 18 millions d’euros pour cette seule plateforme. 16 millions de plus qu’actuellement, avec 2,2 %. Imaginons un instant tous les projets qui pourraient être financés grâce à ce montant, toutes celles et ceux qui pourraient bénéficier d’un travail et d’une rémunération décente.



Pour le PTB, il est urgent que ceux qui se sont enrichis depuis le début de la pandémie permettent à la collectivité de faire face à la crise et de s’en relever. Rappelons qu’en 2020, le bénéfice net d’Amazon a augmenté de 84 % par rapport à l’année précédente. Netflix a pour sa part augmenté son chiffre d’affaires de 21,5 %. Les géants du web doivent contribuer dès maintenant à la hauteur de leurs capacités et soutenir davantage le secteur culturel, qui a particulièrement souffert depuis mars 2020 et continue d’être lourdement impacté.