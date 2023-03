Face aux prix élevés des médicaments et aux contrats secrets, le ministre Vandenbroucke se couche

Avec sa réforme des procédures de remboursement des médicaments, le ministre socialiste Frank Vandenbroucke (Vooruit) ne fait rien pour empêcher les prix des médicaments de flamber. Le PTB craint une multiplication des accords secrets. « Le ministre marche totalement dans les pas de Maggie De Block, qui l'a précédé », déclare Sofie Merckx, médecin généraliste et cheffe de groupe PTB à la Chambre. « Davantage de contrats secrets, moins de contrôle démocratique, une explosion des prix des médicaments et des budgets qui déraillent : les politiques de la Suédoise et de la Vivaldi ont tout cela en commun. »

Frank Vandenbroucke a dévoilé hier sa proposition de réforme des procédures de remboursement des médicaments. « Avec ce plan, le ministre choisit de poursuivre le travail de Maggie De Block, qui l'a précédé à ce poste », juge Sofie Merckx. « Nous craignons de voir se multiplier les contrats secrets, ce qui réduirait le contrôle démocratique et ferait dérailler plus gravement encore le budget consacré aux médicaments. En attendant, on ne touche pas aux prix des médicaments, qui restent exorbitants. »

« Les contrats secrets ont été imaginés à titre d'exception pour les médicaments innovants qui font encore l'objet d'incertitudes. Mais l'exception est devenue la règle », déplore Sofie Merckx. « En 2020, 35 % de l'ensemble de nos dépenses en médicaments, soit 1,9 milliard d'euros, ont été consentis dans le cadre de ces accords secrets. L'INAMI lui-même estime ce système 'difficilement justifiable sur le plan démocratique' et menant à des 'systèmes de tarification pervers'. »

Le ministre entend bétonner davantage les contrats secrets avec sa réforme. Il va conclure des contrats pour des médicaments même s'il existe déjà d'autres médicaments présentant une efficacité similaire (une procédure appelée « me too »). « Il va ainsi totalement à l'encontre de l'objectif initial des contrats », souligne Sofie Merckx. « Le ministre Vandenbroucke prétend réduire considérablement la durée de la validité des contrats secrets. Mais sa proposition permet aux contrats secrets de se prolonger jusqu'à l'expiration du brevet. »

« Ce que le ministre va faire, c'est rendre la partie publique des contrats secrets plus claire et plus accessible. Mais ce n'est évidemment pas cela qui compte. Le prix que la société paie reste un secret entre le ministre et l'industrie », juge Sofie Merckx. « Il se moque de nous. »

Son plan n'évoque nulle part la flambée des prix des médicaments. Des études se succèdent pourtant pour démontrer qu'en tant que nous payons trop cher nos médicaments. Ce niveau de prix élevé est également la raison pour laquelle les patients doivent attendre si longtemps pour obtenir de nouveaux médicaments tels que le Zolgensma ou le Kaftrio. Mais cela ne semble pas émouvoir le ministre. « La mutualité Solidaris vient de publier une étude montrant qu'en appliquant des prix équitables, on pourrait économiser 1 milliard d'euros dans le budget consacré aux médicaments », note Sofie Merckx. « Alors que la Vivaldi envisage de couper dans les pensions, le chômage ou les soins de santé, on pourrait se dire qu'un ministre socialiste suggérerait que Big Pharma se contente d'un peu moins de profits. Mais, de cela, il n'est question nulle part dans la proposition de Vandenbroucke... »