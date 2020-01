Envoi de huissiers pour des frais de garderie : le PTB condamne la décision antisociale de la majorité PS – Ecolo à La Louvière

Compte-rendu du conseil communal de La Louvière : « L’école doit enrichir les enfants, pas aprauvrir les parents » Le mardi 28 janvier 2020, le PTB a donc demandé à la majorité PS-Ecolo de résoudre le problème de la dame en ne continuant pas la procédure lancée contre elle. Une motion du PTB a été présentée au vote. Cette motion ne demandait qu’une seule chose : l’envoi d’assistants sociaux de la Ville au lieu de l’envoi de huissiers, pour les frais impayés de garderie. Il y avait des raisons d’être confiant que ce projet soit accepté par le Conseil communal. Le PS y est en majorité absolue et dénonce depuis 2013 au Parlement les frais d’huissiers trop important. Ecolo présent dans la majorité aurait pu également être sensible à cette démarche de gauche. Dans les crèches, la Ville a aussi mis en application un système où les assistants sociaux prennent rendez-vous avec les parents quand il y a des impayés. Les frais scolaires et extra-scolaires peuvent engendrer des situations dramatiques pour les familles. « Près d’une famille sur cinq (19,6%) déclare à avoir dû rogner sur certaines dépenses (notamment de santé et d’alimentation) pour payer la garderie scolaire de leurs enfants », explique le baromètre des Parents 2018 de La Ligue des Familles. Dans sa Déclaration de politique communale 2018-2024, la majorité PS-Ecolo s’est engagé à « lutter contre la paupérisation et développer une offre de services en phase avec les besoins des publics fragilisés », à porter « une attention toute particulière […] à la lutte contre la précarité extrême », et a réaffirmé, dans ce cadre, que « le rôle du CPAS de La Louvière est primordial puisqu’en plus d’une aide essentielle au quotidien, il doit pouvoir jouer un rôle moteur dans la politique d’insertion sociale et citoyenne et dans l’anticipation des besoins sociaux.. » Il n’en a rien été. Le PS et Ecolo ont pris la parole pour refuser la motion. Le PS considérait que c’était une rare exception et que l’administration sera plus vigilante à l’avenir. Les factures seraient mise ensemble pour que les 600 euros de frais d’huissier ne soient plus mis qu’une seule fois par trimestre au lieu d’une fois par mois si les gens ne payent pas. Une bonne communication aux parents serait faite pour leur rappeler qu’il est nécessaire de payer les cartes prépayées de garderie pour ne pas avoir à payer une facture après … « La Ville ne va quand même pas engager une assistante sociale pour les écoles », a ajouté le PS. Ecolo a estimé que la Ville doit communiquer en début d’année et si les gens ne prennent pas la main tendue, c’est de leur responsabilité. Le MR a utilisé le même argument. Le PTB a donc pris acte que le PS préfère engager 15 personnes dans le cabinet du bourgmestre plutôt que d’engager une assistante sociale pour les écoles de la Ville, que la dame devra s’acquitter de la facture de 611,32 euros. Et que La Louvière ne compte rien mettre en place pour aider les gens plutôt que de les enfoncer avec les frais de huissier. Avant que le PTB termine son intervention et donc avant le vote, le bourgmestre Jacques Gobert a lancé à l’assemblée : « c’est de la démagogie, nous ne pouvons pas entendre cela, le groupe PS quitte la salle ». Le groupe Ecolo a suivi le groupe PS. En quittant l’assemblée, le bourgmestre tape sur l’épaule du chef de groupe du PTB en lui disant : « T’es un fameux rat, toi », choquant les autres conseillers alentours. Après cette interruption de séance, la motion a été soumise au vote. Tous les partis (PS, MR, Ecolo) ont voté contre, sauf le cdH qui s’est abstenu. Cette situation dramatique n’est donc pas réglée. Le PTB va continuer à se battre contre la pauvreté (et pas contre les pauvres) et pour la gratuité scolaire et extra-scolaire.