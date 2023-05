Engie : 389 millions d'euros de surprofits en trois mois

Même après avoir payé la taxe sur les surprofits, Engie-Electrabel a encore enregistré 389 millions d'euros de surprofits sur les premiers mois de cette année. Pour le géant de l'énergie, l'avenir est radieux : il est sûr d'empocher des surprofits au moins jusque fin 2025. C'est ce qui ressort des comptes trimestriels d'Engie publiés aujourd'hui.

Cet après-midi, Peter Mertens, député PTB, interroge la ministre de l'Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), à la Chambre. Il présentera sa proposition de loi visant à bloquer les prix de l'énergie et puiser dans les surprofits.

Peter Mertens : « La crise de l’énergie n’est pas finie. Les gagnants et les perdants sont toujours les mêmes. D’un côté, les familles qui paient encore beaucoup trop cher leur gaz et leur électricité. Avec un gouvernement qui en rajoute une couche en augmentant les accises et en mettant fin au tarif social. Et de l’autre côté, la machine à profits d'Engie-Electrabel qui tourne toujours à plein régime, en continuant à faire d’énormes surprofits. »

Selon le député de gauche, la taxe sur les surprofits de la Vivaldi est problématique à deux égards au moins : sa période de validité est trop courte et le plafond est trop haut.

La taxe sur les surprofits expire à la fin du mois de juin 2023. Pourtant, les comptes trimestriels montrent qu'Engie-Electrabel a déjà vendu 18 % de sa production nucléaire pour livraison en 2025 à un prix moyen de 159 EUR/MWh (voir annexe). C'est bien plus que les 35 EUR/MWh que coûte la production des centrales nucléaires belges. Le PTB appelle à maintenir la taxe sur les surprofits au moins jusque fin 2025. La taxe ne porte que sur les surprofits à partir d'un plafond de 130 EUR/MWh, soit quatre fois le coût réel de production. Par conséquent, au cours des trois premiers mois de cette année (après paiement de la taxe sur les surprofits), Engie réalise encore 389 millions d'euros de profits grâce à ses centrales nucléaires belges. Au total, le groupe Engie a réalisé 3,9 milliards d'euros de profits sur la même période. Le PTB veut baisser drastiquement ce plafond, mais aussi prélever 70 % sur les surprofits.

Couverture d'Engie