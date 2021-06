Encadrement des loyers : Paris et Cologne sont d’accord de venir expliquer au Parlement wallon pourquoi ça fonctionne

Plusieurs villes et pays ont mis en place un encadrement des loyers pour limiter leur hausse. « Inspirons-nous-en pour améliorer l'accessibilité des logements en Wallonie, plaide John Beugnies, député PTB au Parlement wallon. Paris et Cologne ont déjà marqué leur accord pour venir présenter leur système. Nous allons proposer qu’elles soient auditionnées en commission. »

« Il y a une crise du logement en Wallonie, constate le député de gauche. En 10 ans, les loyers ont augmenté de 28 %. La crise sanitaire entraîne une crise sociale sans précédent. De plus en plus de locataires wallons vont avoir du mal à payer leur loyer. C'est pourquoi nous avons déposé une proposition d'encadrement des loyers il y a quelques mois. »

Un encadrement des loyers existe dans plusieurs pays, comme les Pays-Bas, l'Autriche et l'Allemagne. Plus récemment, des villes françaises ont aussi adopté ce système, comme Paris et Lille, et d'autres villes songent également à leur emboîter le pas. « À Paris, l'adjoint au logement Ian Brossat (PCF) est en charge de ce mécanisme qui a permis de contrer la hausse des loyers, indique John Beugnies. Celui-ci est d'accord de venir nous le présenter en commission. »

Le député de gauche poursuit : « L'Allemagne a également des systèmes d'encadrement des loyers efficaces. Ainsi, si un locataire se sent lésé par un loyer trop élevé, il peut demander à un juge d'intervenir sur base d'une grille de loyer. À Cologne, les juges statuent sur plus de 1000 cas par an. Ce qui, en plus de la publicité de la grille, a pour effet de lisser les loyers et d’éviter les loyers abusifs. Le Mietspiegel de Cologne, chargé de réaliser cette grille des loyers, est aussi d'accord de venir présenter le système en vigueur. »

« En plus de Paris et Cologne, nous proposerons également d'entendre en commission des représentants de Lille, de Vienne et de la Huur Commissie* (organe chargé de l'encadrement des loyers aux Pays-Bas), ajoute John Beugnies. De nombreuses villes et pays ont mis en place un système d'encadrement des loyers. Il est temps de nous en inspirer. »

« Nous espérons que ces auditions nous permettront d'être soutenus par des partis de la majorité comme le PS et Ecolo qui avaient mis l'encadrement des loyers dans leur programmes respectifs, conclut le député PTB. Le chef de groupe PS s’est encore dit, pas plus tard que l’année dernière, favorable à ce type de système de régulation. »