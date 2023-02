Donnons plus de voix aux travailleurs et travailleuses au sein du Conseil supérieur de la Culture

Le PTB vient de déposer une proposition de décret visant à intégrer les syndicats dans le Conseil supérieur de la culture et les chambres de concertation. L’objectif est de donner plus de voix aux travailleurs et travailleuses qui ne sont pas suffisamment entendus dans les politiques culturelles. « On l’a vu durant la crise Covid, on le voit encore aujourd’hui avec la crise de l’énergie, il y a beaucoup à faire pour vivre dignement de ces métiers. Les syndicats sont non seulement les organisations qui représentent le plus grand nombre de travailleurs et travailleuses du secteur, mais ils ont un regard transversal qui permet de défendre aussi bien les agents de nettoyage d’un théâtre que ses artistes ou ses techniciens », explique Amandine Pavet, députée PTB au Parlement de la Communauté française.

En intégrant le Conseil supérieur de la culture et les chambres de concertation, les syndicats pourront y porter la voix des travailleurs du secteur culturel au même titre que les experts et représentants de différentes fédérations qui remettent régulièrement des avis à propos des politiques culturelles en arts vivants, cinéma, musique, arts plastiques... « Pourquoi les syndicats ne sont-ils pas représentés au sein du Conseil supérieur de la culture ? Ca peut paraître étonnant et pourtant c’est devenu une méthode habituelle de la ministre de la Culture Bénédicte Linard qui ne consulte jamais les syndicats. Tous les ministres ne fonctionnent pas de cette manière. Aucune réforme n’a par exemple été adoptée par la ministre de l’Éducation sans que les représentants syndicaux des enseignants n'aient été consultés. C’est une dérive dangereuse en matière de fonctionnement démocratique », alerte Amandine Pavet.

Au grand étonnement du parti de gauche, la discussion autour du texte, initialement prévue en commission de la Culture le 24 janvier dernier, n’a pu avoir lieu. Elle est reportée à une date incertaine, lors de la discussion d’un décret ministériel plus large qui n’est pas encore prêt et qui vise à réformer la nouvelle gouvernance culturelle.. Les partis de la majorité ont refusé de se positionner sur la proposition du PTB.

« Il est possible que les revendications des syndicats effraient la ministre de la Culture. Ils défendent des emplois de meilleure qualité, luttent contre les contrats précaires et pour des rémunérations dignes. Ces axes sont, pour l’heure, encore loin d’être au centre des politiques culturelles. Une intégration des syndicats dans les organes de concertation est dans l’intérêt de tous les travailleurs et travailleuses de la culture », conclut Amandine Pavet.