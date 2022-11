Directeur de production de vidéos et podcasts

Le socialisme vous tient à cœur ? Vous voulez vous battre pour une société solidaire, contre les inégalités, contre l'exploitation ? Alors vous êtes au bon endroit au PTB, chez les rebelles au grand cœur. Nous recherchons un directeur/une directrice de production pour nos projets de vidéos et de podcasts.

En tant que directeur de production, vous travaillez avec des créatifs, des vidéastes, le coordinateur de projet, etc. pour traduire notre message en vidéo et en podcast. Vous êtes impliqué de l'idée à la réalisation.

Vous vous assurez que les tournages sont bien préparés, vous cherchez des lieux, des accessoires, des volontaires, des acteurs... Pendant le tournage, vous dirigez l’ensemble pour que tout roule. Vous veillez à ce que toutes les personnes concernées reçoivent les bonnes informations sur le projet.

Qu'attendons-nous de vous ?

• Vous avez au moins 1 an d'expérience en tant que producteur ou assistant de production de vidéos dans un environnement commercial ou à but non lucratif.

• Vous avez une forte capacité de communication et parlez et écrivez couramment le néerlandais et le français.

• Vous savez prendre les choses en main. Vous ne voyez pas de problèmes, seulement des défis à surmonter.

• Vous aimez travailler en équipe.

• Vous êtes en possession d'un permis de conduire.

• Vous veillez à ce que le planning soit clair.

• Vous préparez pratiquement les journées de tournage : recherche de lieux, accessoires, catering...

• Vous gérez le budget alloué et l'administration.

• Pendant le tournage, vous veillez à ce que tout se passe bien et communiquez clairement avec toutes les parties concernées (équipe, acteurs, bénévoles, fournisseurs, ...).

• Vous êtes autonome, flexible et résistant au stress. Heures de travail principalement pendant les heures de bureau, exceptionnellement le soir/le week-end.

Atouts :

• Connaissance technique du son, de l'éclairage...

Que pouvez-vous attendre de nous ?

• Un job où vous pouvez vous dépasser dans un entourage stimulant. Vous rejoignez une équipe de communication dynamique et enthousiaste au siège central du PTB à Bruxelles, au cœur d'une organisation socialement engagée, tournée vers l'avenir. Une organisation qui entend refléter notre société dans toute sa diversité. Nous considérons la diversité au sein de notre personnel en termes de sexe, d'âge, d'origine culturelle, d'orientation sexuelle ou de spécificités physiques comme un enrichissement.

• Un salaire basé sur les barèmes de notre maison, comparable aux salaires du secteur socio-culturel. Pour déterminer votre salaire, nous tenons compte de votre expérience.

• Avantages extra-légaux comprenant le remboursement du trajet domicile-travail, une assurance de groupe, une assurance hospitalisation et une prime de fin d'année.

Envie de tenter l'aventure ? Envoyez un e-mail avant le 11 décembre 2022 à [email protected] avec votre CV et une lettre de motivation.