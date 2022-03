Toute personne qui veut changer le monde doit avoir une longueur d'avance dans la révolution numérique ! Êtes-vous la bonne personne pour construire cette révolution numérique ?

En tant que data manager, vous êtes responsable de la gestion des données de l'écosystème numérique du PTB. Vous élaborez des processus pour obtenir les bonnes données au bon endroit et façonnez la gestion des données. Rassembler des informations à partir de différents ensembles de données et les partager avec votre équipe est une seconde nature pour vous. En collaboration avec la task force numérique, vous recherchez de nouveaux logiciels pour résoudre les problèmes de l'organisation, et faites des propositions sur la manière de les utiliser.

Vous rejoindrez la nouvelle taskforce numérique du PTB où, avec vos collègues, vous relèverez les défis quotidiens de notre travail numérique et contribuerez à en définir la vision à long terme.