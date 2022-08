Crise énergétique : Le PTB veut que le Parlement se réunisse plus rapidement pour discuter de mesures supplémentaires

Si l’on suit les partis de la Vivaldi et la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten (Groen), le Parlement ne pourra interroger le gouvernement sur sa réaction face à la hausse constante des prix de l'énergie que dans un mois, le 20 septembre. « Le gouvernement n'est manifestement pas conscient de la gravité de la crise qui frappe de plus en plus de foyers. Les factures d'énergie impayables sont le sujet de conversation numéro un dans tout le pays, sauf à un endroit : à la rue de la Loi », déclare le député PTB Peter Mertens.