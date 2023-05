Crèches en Fédération Wallonie-Bruxelles : 770 places perdues depuis décembre 2019

En commission de l’Enfance, la ministre Bénédicte Linard (Ecolo) a annoncé aujourd’hui que 770 places avaient été perdues entre le 31 décembre 2019 et le 31 mars 2023. En réponse à une question du député PTB Jori Dupont, la ministre a expliqué que ce chiffre tient compte des fermetures et ouvertures de milieux d’accueil ainsi que des augmentations et diminutions de capacité d’accueil. « Ce bilan du gouvernement PS-Ecolo-MR, à un an de la fin de la législature, est catastrophique », dénonce Alice Bernard, cheffe de groupe PTB au Parlement de la Communauté française.

La ministre Ecolo a également précisé que ces pertes étaient principalement dues à la « dégradation du climat économique », ce qui fait réagir Alice Bernard. « Les milieux d’accueil connaissent une situation économique difficile notamment en raison de l'explosion des prix de l’énergie et des produits alimentaires. Et pourtant, à aucun moment Ecolo, le PS ou le MR n’ont plaidé pour un blocage des prix au niveau belge. Ça a été fait en France sur le plan énergétique et ça a permis d’avoir des prix trois fois plus bas qu’en Belgique. On pourrait aussi bloquer les prix des denrées alimentaires de base, comme le demande Test-Achats. Ça aiderait les milieux d’accueil et l’ensemble de la population à s’en sortir face à l’inflation. »

« Selon la Ligue des familles, 39 % des parents en moyenne ne trouvent pas de place en crèche au moment où ils en ont besoin. C’est énorme. Et au lieu de s’attaquer à la pénurie de places d’accueil, la ministre Ecolo et ses collègues PS et MR contribuent à aggraver la situation par leur manque de soutien aux milieux d’accueil », conclut la cheffe de groupe PTB.