Pendant 30 minutes, Jeremy Corbyn, militant pour la paix et syndicaliste de longue date, nous fait valser dans ses carnets remplis d'histoires. Avec Peter Mertens, secrétaire général du PTB, ils nous emmènent de la flambée des prix de l'énergie aux manifestations d'un million de personnes dans le Hyde Park de Londres, en passant par la paix et la guerre. Du Chili et de l'espoir, au rouge et blanc d'Arsenal Football Club.