Coordinateur.trice de production imprimé et numérique

Votre cœur bat à gauche ? Vous voulez vous battre pour une société solidaire, contre les inégalités et l'exploitation ? C'est possible avec le PTB, les rebelles au grand cœur. Nous sommes à la recherche d’un.e coordinateur.trice de production.

En tant que coordinateur.trice de production, vous suivrez les demandes des provinces et des différents départements. Il peut s'agir de dépliants, d'affiches, de visuels pour les réseaux sociaux ou de bannières, panneaux, etc. pour des actions ou des campagnes locales. Vous préparez ces demandes pour la mise en page et suivez la suite du processus, jusqu'à la commande à l'imprimeur et la livraison. Pour les campagnes nationales, vous assurez le suivi des commandes d'imprimés et de matériel.

Qu'attendons-nous de vous ?

Vous savez prendre les choses en main. Vous établissez des instructions claires pour la mise en page, assurez le suivi et garantissez une livraison dans les délais. Vous communiquez clairement avec les demandeurs et les responsables de la mise en page.

Vous avez de l'expérience en matière d'impression. Vous êtes disposé.e à apprendre, la création de matériel visuel numérique ne vous effraie pas.

Vous savez parfaitement écrire et vous exprimer en français, vous comprenez le néerlandais et savez l’écrire et le parler.

Vous avez l'esprit d'équipe. Vous êtes la personne de référence pour les demandeurs, les concepteurs, les coordinateurs de campagne et les fournisseurs.

Pour les projets importants, vous êtes capable de réaliser un rétroplanning adéquat. Vous disposez d’une grande capacité de contrôle et de suivi.

Vous êtes autonome et résistant.e au stress .

Vous travaillez de façon structurée et précise et vous ne négligez aucun détail.

Vous êtes à l'aise avec les logiciels de bureautique courants et les plateformes numériques. Vous êtes disposé.e à apprendre à travailler avec de nouveaux logiciels.

En quoi consiste le poste ?

Vous assurez le suivi des demandes de produits des provinces et participez au suivi des campagnes nationales en termes de production d'imprimés. Cela signifie :

Traiter des demandes des provinces et des départements.

Préparer les demandes pour la mise en page. Contrôler les textes, éventuellement les faire traduire. Rechercher des images.

Prévoir et briefer les responsables de la mise en page. Assurer le suivi du produit, préparer les corrections.

Après approbation du demandeur, finaliser la commande et assurer le suivi de la livraison.

De même, assurer le suivi des produits pour les campagnes nationales, effectuer les commandes.

Archiver les produits finis numériquement sur le serveur et physiquement dans des dossiers.

Que pouvez-vous attendre de nous ?

Un job où vous pouvez vous dépasser dans un environnement stimulant. Vous rejoignez une équipe de communication dynamique et enthousiaste au siège central du PTB à Bruxelles, au cœur d'une organisation socialement engagée et tournée vers l'avenir. Une organisation qui entend refléter notre société dans toute sa diversité. Nous considérons la diversité au sein de notre personnel en termes de sexe, d'âge, d'origine culturelle, d'orientation sexuelle ou de spécificités physiques comme un enrichissement.

La possibilité de suivre des formations.

Un salaire basé sur nos barèmes maison, comparable aux salaires du secteur socio-culturel. Pour déterminer votre salaire, nous tenons compte de votre expérience.

Des avantages extra-légaux comprenant le remboursement du trajet domicile-travail, une assurance de groupe, une assurance hospitalisation et une prime de fin d'année.

Envie de tenter l’aventure ? Envoyez un e-mail avant le 6 mars 2023 à [email protected] avec votre CV et une lettre de motivation.