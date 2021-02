Le socialisme vous tient à cœur ? Vous voulez vous battre pour une société solidaire contre les inégalités, contre l'exploitation ? Vous êtes prêt à lutter avec nous contre les inégalités et l'exploitation ? Alors vous êtes au bon endroit au PTB, chez les rebelles au grand cœur. Nous recherchons un nouveau coordinateur de la communication

En tant que coordinateur de la communication, vous serez le pivot central des campagnes et des projets de communication du PTB. Vous serez également responsable de la communication pour l'un de nos principaux événements annuels. Vous savez mieux que personne que la communication est un travail d'équipe. Vous êtes capable d'enthousiasmer et d'unifier une équipe de rédacteurs, de concepteurs, de créatifs sociaux, de monteurs vidéo... et nos partenaires afin d'amener nos campagnes à un niveau supérieur. Vous contrôlerez les objectifs, réfléchirez avec nous à la façon de développer une campagne. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos autres coordinateurs : dans les médias sociaux, l'actualité, le web ... Vous aurez les yeux partout sans perdre la vue d'ensemble.

Numérique ou imprimée, vous jonglez avec les différents supports : posts Facebook, pages d'accueil, vidéos, animations, affiches, prospectus, lettres, matériel promotionnel pour des événements, merchandising... Il vous suffit d'un briefing clair pour vous lancer.

Qu'attendons-nous de vous ?

• Vous avez au moins 4 ans d'expérience en tant que coordinateur de projets de communication dans une association à but non lucratif, une entreprise ou une agence de communication.

• Le français est votre langue maternelle. Vous l'écrivez et le parlez sans fautes, et vous parlez et comprenez le néerlandais.

• Vous n'avez pas peur d'agir et vous êtes un leader né. Vous savez enthousiasmer rédacteurs, créatifs sociaux, designers, éditeurs vidéo ... et nos partenaires, les guider et les motiver pour vos projets. Vous faites des briefings clairs, vos assurez le suivi et veillez à respecter les délais.

• Vous êtes à même de suivre plusieurs projets en même temps.

• Établir des plannings et les superviser est une seconde nature pour vous. Vous veillez à ce que chacun soit informé de de ce qu'on attend de lui/d'elle, où et quand.

• Vous êtes autonome et résistant au stress.

• Vous êtes orienté résultats et solutions.

• Vous travaillez de manière structurée en utilisant une plate-forme de gestion de projet.

• Vous avez une solide expérience des médias sociaux, du web, de la presse écrite, du matériel événementiel, du merchandising ...

Atouts :

• Vous parlez et écrivez l'anglais

• Vous avez une bonne plume.

Quel est le travail du coordinateur de communication ?

Vous menez et gérez les campagnes nationales et des projets avec votre collègue coordinateur de campagne et en consultation régulière avec le directeur de la communication. Cela signifie :

◦ Préparer et suivre la planification et le budget.

◦ Surveiller les objectifs du projet et s'assurer qu'ils sont atteints.

◦ Briefer à temps les créatifs, les rédacteurs, les concepteurs, les monteurs vidéo, les animateurs, etc. et assurer leur suivi.

◦ Vous coordonner régulièrement avec le directeur de la communication et le responsable de la communication politique.

◦ Consulter d'autres services.



Vous serez également responsable de la communication sur un de nos événements annuels.

• Vous serez responsable des flyers, affiches, site web, médias sociaux ...

Vous construirez une communauté de manière créative.

• Vous serez responsable de l'image et de l'atmosphère de l'événement. Vous travaillerez avec des bénévoles pour que la mise en œuvre se déroule sans heurts. En collaboration avec différents partenaires, vous veillerez à ce que toute la décoration soit coordonnée.

• Vous travaillerez avec des partenaires externes et des volontaires pour développer tout le matériel.

• Vous serez responsable des contacts avec la presse, avec une équipe de bénévoles que vous superviserez.



Que pouvez-vous attendre de nous ?

Un job où vous pouvez vous dépasser dans un environnement passionnant. Vous rejoindrez une équipe ambitieuse et enthousiaste au siège du PTB à Bruxelles, au cœur d'un parti socialement engagé et tourné vers l'avenir et qui organise également un festival annuel.. Nous considérons la diversité comme un enrichissement et nous voulons être le miroir de notre société diversifiée.

Envie de tenter l'aventure ? Envoyez un e-mail avant le 15 mars à [email protected] votre lettre de motivation et votre CV.