Le PTB recherche un.e comptable pour son siège central à Bruxelles. Votre cœur bat à gauche ? Vous voulez vous battre pour une société solidaire contre les inégalités, contre l'exploitation ? C'est possible avec le PTB, les rebelles au grand cœur.

Notre secrétariat financier recherche un∙e comptable pour renforcer l'équipe. Vous veillez à ce que nos comptes soient corrects, que nos factures soient payées et que nos décisions puissent être prises sur la base de chiffres précis et transparents. Vous travaillerez avec d'autres membres de l'équipe pour donner à nos différents départements un aperçu de leurs budgets et de leurs dépenses, afin de nous assurer que nous connaissons la réalité derrière chaque chiffre.

Qu'attendons-nous de vous ?

- Vous enregistrez les factures d'achat et de vente et les transactions financières dans le système comptable et analytique.

- Vous gérez les comptes créditeurs : vous validez les factures que nous recevons des fournisseurs, en vérifiez l'exactitude, contactez les fournisseurs pour des questions administratives et des clarifications.....

- Vous aidez votre collègue comptable à effectuer les clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles : contrôler la qualité des écritures, solder les comptes d'attente, faire correspondre les comptes fournisseurs et clients, vérifier les comptes de bilan, etc.

- Vous enregistrez les corrections et les entrées spéciales via divers postes

- Vous produisez des rapports et des bilans comptables

- Vous donnez des conseils et répondez aux questions en matière de comptabilité

- Vous rendez des comptes au directeur du secrétariat financier national du parti

Votre profil

- Vous êtes titulaire d'un baccalauréat en comptabilité ou possédez des compétences similaires grâce à une expérience pertinente suffisante.

- Débit et crédit, actif et passif, bilan et résultat, comptes d'attente et de régularisation, journaux et divers n'ont plus de secrets pour vous.

- Vous êtes méticuleux∙se et avez le sens du détail.

Vous connaissez les logiciels de comptabilité courants. Une expérience avec Winbooks est un atout.

- Vous êtes capable de travailler couramment avec des feuilles de calcul, des tableaux et des formules.

- Vous parlez couramment le néerlandais ou le français et avez au moins une bonne connaissance passive de l'autre langue nationale.

Vous êtes capable d’effectuer vos tâches de manière totalement autonome, mais travaillez volontiers en équipe avec vos collègues du secrétariat financier.

- Votre cœur bat à gauche et vous vous retrouvez dans les valeurs du PTB.

Nous vous proposons

- Un contrat à temps plein à durée indéterminée

- De préférence, pour commencer dans l’immédiat, délais négociables

- Rémunération selon la fonction, barèmes fixes et sur la base de l'expérience acquise

Que pouvez-vous attendre de nous ?

Un job où vous pouvez vous dépasser dans un entourage stimulant. Vous rejoignez une équipe enthousiaste au siège central du PTB à Bruxelles, au cœur d'une organisation socialement engagée, tournée vers l'avenir. Une organisation où l'autonomie et la créativité ont leur place. Une organisation qui entend refléter notre société dans toute sa diversité. Nous considérons la diversité au sein de notre personnel, en termes de sexe, d'âge, d'origine culturelle, d'orientation sexuelle ou de spécificités physiques, comme un enrichissement.

Intéressé.e ?

Cette fonction vous intéresse ? Envoyez votre CV et votre lettre de motivation avant le 15 août à [email protected]

Avez-vous des questions sur le poste ? Contactez-nous à l'adresse : [email protected]