Collaborateurs réseaux sociaux

L'équipe de communication du PTB est à la recherche de collaborateurs chargés des réseaux sociaux. En fonction de l'actualité et des campagnes, vous créez du contenu sur nos réseaux sociaux (Instagram, TikTok, YouTube, Facebook...).

En collaboration avec l'ensemble de l'équipe, vous réfléchissez à comment partager le plus efficacement possible nos points de vue sur les réseaux sociaux. En collaboration avec vos collègues, vous postez des stories, des vidéos courtes, des carrousels, des posts, etc. Vous réfléchissez également aux concepts de campagne.

Vous proposez un contenu original pour les réseaux sociaux. Vous avez une bonne capacité de rédaction et proposez des concepts originaux pour les visuels et les vidéos. Vous faites vous-même des stories, des posts, des vidéos TikTok... Pour les tâches plus complexes, vous pouvez compter sur des graphistes et des vidéastes.

Vous êtes doué tant pour le graphisme que pour la rédaction ? Alors vous nous avez déjà conquis !

Qu'attendons-nous de vous ?

Vous êtes un digital native qui a le sens de la communication.

qui a le sens de la communication. Vous traduisez notre vision et nos idées sur les réseaux sociaux de manière sympa et originale. Vous pouvez créer vous-même des stories, des vidéos TikTok...

sur les réseaux sociaux de manière sympa et originale. Vous pouvez créer vous-même des stories, des vidéos TikTok... Vous débordez de créativité : vous avez plus d’idées que de temps. Vous êtes un pro dans la conception de contenu parlant.

: vous avez plus d’idées que de temps. Vous êtes un pro dans la conception de contenu parlant. Vous avez une belle plume et écrivez de manière fluide et éloquente.

Vous êtes un expert en réseaux sociaux : Instagram, TikTok, YouTube n'ont aucun secret pour vous.

Vous pouvez vous identifiez à nos publics cibles et à des situations diverses.

Vous suivez l’actualité.

Vous êtes flexible et résistant au stress.

Vous aimez travailler en équipe , mais vous pouvez aussi travailler de manière autonome..

, mais vous pouvez aussi travailler de manière autonome.. Vous prenez des initiatives et êtes disposé.e à apprendre en permanence.

Vous avez une connaissance au moins passive du néerlandais.

Votre cœur bat à gauche. Vous suivez l'actualité de près et vous vous retrouvez dans les valeurs du PTB.

Atouts :

Formation de concepteur graphique et/ou de motion designer.

Expérience avec Adobe Photoshop, Indesign, Premiere ou After Effects

Vous ne cochez pas toutes les cases ? Pas de panique ! Une tête pleine d'idées créatives et de motivation est plus importante qu'une checklist de compétences techniques.

Que pouvez-vous attendre de nous ?

Un job où vous pouvez vous dépasser dans un environnement stimulant. Vous rejoignez une équipe de communication dynamique et enthousiaste au siège central du PTB à Bruxelles, au cœur d'une organisation socialement engagée et tournée vers l'avenir. Une organisation qui entend refléter notre société dans toute sa diversité. Nous considérons la diversité au sein de notre personnel en termes de sexe, d'âge, d'origine culturelle, d'orientation sexuelle ou de spécificités physiques comme un enrichissement.

La possibilité de suivre des formations.

Un salaire basé sur nos barèmes maison, comparable aux salaires du secteur socio-culturel. Pour déterminer votre salaire, nous tenons compte de votre expérience.

Des avantages extra-légaux comprenant le remboursement du trajet domicile-travail, une assurance de groupe, une assurance hospitalisation et une prime de fin d'année.

Envie de tenter l’aventure ? Envoyez un e-mail à l’adresse [email protected] avant le 12 mars 2023 avec une lettre de motivation et votre CV, et présentez-vous de manière claire et originale à l'aide d'une story Instagram ou d'une vidéo TikTok. Choisirez-vous la dernière trend sur TikTok, une story interactive, un Reel... ? C'est votre choix, c'est vous le pro ;-)