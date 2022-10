Collaborateur.trice créatif.ve au Parlement européen PTB

Le PTB recherche un.e assistant.e parlementaire créatif.ve pour le Parlement européen. En tant que collaborateur.rice chargé des réseaux sociaux et du community management, vous rejoindrez l'équipe du député européen Marc Botenga. Le PTB veut une Europe fondamentalement différente. Une Europe de la coopération et de la solidarité, pas de la concurrence et des dogmes du marché. Une Europe de la démocratie, pas une Europe au service des multinationales. Marc se fait le porte-voix des travailleurs au sein de commissions comme celle de l'Industrie . Au sein de la commission des Affaires étrangères, et de délégations parlementaires, il se bat pour la solidarité internationale. Voulez-vous rejoindre le Parlement et lutter pour une Europe solidaire ?

1. Qu'attendons-nous de vous ?

• Vous développez un contenu personnalisé, créatif et diversifié pour les différentes plateformes de nos réseaux sociaux.

• Vous proposez un contenu original, rédigez des textes et travaillez avec des vidéos.

• Vous cogérez les profils de réseaux sociaux pour notre groupe parlementaire européen.

• Vous travaillez en étroite collaboration avec le député et notre équipe pour réagir rapidement à l’actualité..

• Vous cherchez activement à améliorer la manière dont le combat au niveau européen est diffusé sur nos réseaux sociaux, et travaillez activement à l'élargissement de notre communauté. Vous contribuez à réfléchir à des concepts de campagne.

• Vous prenez part à des actions et projets plus larges (soirées de débat, contacts avec la société civile).

• Vous avez envie de communiquer sur la politique et les luttes européennes à un public large et diversifié, et de partager des alternatives meilleures.

• Vous participez aux réunions d'équipe, suivez les interventions en commissions et aux séances plénières.

• Vous êtes disposé.e à travailler à Bruxelles (Parlement européen) et à vous rendre à Strasbourg au moins une fois par mois (4 jours).

2. Compétences

• Vous êtes un digital native qui a le sens de la communication. Vous êtes accro aux réseaux sociaux : Instagram, TikTok, YouTube, etc. n'ont pas de secrets pour vous.

• Vous traduisez notre vision et nos idées d'une manière sympa et originale sur les réseaux sociaux.

• Vous pouvez transformer un message en une image forte comme nul autre. Vous créez vos propres stories, vos vidéos TikTok, vos streams Twitch...

• Vous débordez de créativité : vous avez plus d’idées que de temps. Vous êtes un pro dans la conception de contenu parlant.

• Vous pouvez vous identifier à nos publics cibles et à des situations diverses.

• Vous vous intéressez aux questions européennes et suivez l'actualité quotidiennement.

• Vous vous engagez à fournir un travail solide tant sur le plan politique que sur le plan de la communication.

• Vous aimez travailler en équipe, mais vous pouvez aussi travailler de manière autonome.

• Vous avez une très bonne connaissance du néerlandais et/ou du français et de l'anglais.

• Votre cœur bat à gauche. Vous suivez l'actualité de près et vous vous retrouvez dans les valeurs du PTB. Vous êtes un freak des réseaux sociaux et passionné par la politique.

Atout :

◦ Vous avez une formation de graphiste et/ou de motion designer.

◦ Vous avez de l'expérience avec Adobe Photoshop, Indesign, Premiere ou After Effects.

Intéressé.e ?

Vous ne cochez pas toutes les cases ? Pas de panique ! Une tête pleine d'idées originales et de motivation est plus importante qu'une checklist de compétences. Votre plus grand atout est votre créativité, tant pour le texte que pour l'image. Vous n’excellez peut-être pas au niveau de la langue, mais vous êtes capable de transformer un message en une image super persuasive : visuels, stories, vidéos, animations, etc.



Envie de tenter l’aventure ? Envoyez un e-mail à [email protected] avant le 31 octobre 2022 en indiquant « Communications Europe », avec votre lettre de motivation, votre CV et votre portfolio, et présentez-vous de manière claire et originale à l'aide d'une story Instagram ou d'une vidéo TikTok. Allez-vous opter pour la dernière trend sur TikTok, une story interactive, un Reel... ? C'est votre choix, c'est vous le pro ;-)