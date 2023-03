C'est confirmé ! Les suppléments de pension touchés par De Croo et Bracke sont illégaux

Aujourd'hui, mercredi 15 mars, les groupes politiques du parlement fédéral ont reçu deux avis juridiques concernant les suppléments de pension octroyés aux anciens présidents de la Chambre. Pour le PTB, les cabinets d'avocats sont clairs : ces suppléments sont supérieurs au plafond des cotisations Wijninckx, ce qui rend leur versement illégal. Le parti de gauche appelle aujourd'hui le Bureau de la Chambre à récupérer l'intégralité des sommes versées.

« Ceux qui tentent de brouiller les pistes en jouant sur les mots entre "rente", "indemnités" ou "pension" peuvent arrêter les frais tout de suite, réagit Sofie Merckx, cheffe de groupe PTB à la Chambre. Les avis sont unanimes : les montants relèvent des dispositions de la loi Wijninckx. Si le plafond fixé par cette dernière est dépassé, ce qui est le cas pour les suppléments versés à Herman De Croo (Open Vld) et Siegfried Bracke (N-VA), ils sont illégaux ».

Par ailleurs, si les avis datent du 9 mars, les députés ne les ont reçus que le 15 mars. « Une fois de plus, la présidente de la Chambre retient des informations clé, constate Sofie Merckx. Nous demandons depuis le début un débat ouvert et transparent. Nous ne voulons plus de petits arrangements politiciens en coulisse. Nous maintenons donc notre proposition de mettre sur pied une commission d'enquête. C'est le meilleur moyen de garantir que l'ensemble du dossier soit examiné et discuté en toute transparence. Pourtant, tous les partis traditionnels ont refusé de voter l'urgence concernant cette proposition. »

Le Bureau de la Chambre se réunit cet après-midi. « Plus de 18 000 personnes ont déjà signé notre pétition exigeant le remboursement de ces montants jusqu'au dernier euro. Nous allons donc mettre cette revendication sur la table. C'est la seule décision correcte à prendre », conclut Sofie Merckx.